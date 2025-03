Processo de injúria racial contra Vinicius Jr é arquivado na Espanha

O Ministério Público da Espanha decidiu arquivar o processo de injúria racial contra o jogador Vinicius Jr. Veja o motivo da decisão!

Nesta terça-feira, 25, o Ministério Público espanhol decidiu arquivar a investigação sobre dois torcedores do Barcelona acusados de injúria racial contra o jogador Vinicius Jr.

O caso aconteceu em outubro de 2023. De acordo com a sentença, a Justiça concluiu que as declarações feitas pelos torcedores não configuram crime de incitação ao ódio. Além disso, a publicação também declara que o material fornecido não consegue elucidar quais termos exatos foram empregados pelos investigados.

De acordo com o Ministério Público, apesar de serem ofensivos, os insultos disparados contra o atleta não provocaram efeito de convocação do público. Até o momento, Vinicius Jr ainda não se pronunciou sobre o caso.

Desabafo

O jogador de futebol Vinicius Jr, escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para falar com os jornalistas em uma coletiva, ficou bastante emocionado ao falar a respeito da luta contra o racismo dentro e fora do esporte. O atleta, que tem sido vítima constante de preconceito no campo, não segurou as lágrimas ao desabafar sobre o assunto.

Durante a entrevista à imprensa, Vini Jr revelou que sente cada vez menos vontade de continuar jogando futebol por conta de tudo o que vem sofrendo em campo. "Que em um futuro bem próximo, possam ter bem menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque ficando dentro de casa ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo", iniciou.

E completou: "Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias…", lamentou o atacante do Real Madrid, sem conseguir segurar as lágrimas. "Só queria jogar futebol, só quero jogar, fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família", disse.

Leia também: Vini Jr é visto com affair antigo em meio a rumores de romance com ex-BBB