Mãe de Helena, filha de Neymar, revela por que a filha não será batizada

A modelo Amanda Kimberlly explica sua decisão de não batizar a filha, Helena, na infância. Entenda o motivo dela

A modelo Amanda Kimberlly contou que não vai batizar a filha, Helena, fruto do affair com Neymar Jr, na infância. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a morena disse que é evangélica e o batizado do bebê não é algo que acontece nesta religião.

Porém, Amanda afirmou que pretende apresentar sua filha na igreja, que é uma cerimônia para celebrar a chegada do bebê na família e na religião. “Batizado, não. Farei uma apresentação” , disse ela.

Vale destacar que o batizado do bebê é um rito da igreja católica. Enquanto isso, a igreja evangélica costuma realizar o batizado de adultos, já que acredita que a pessoa que precisa escolher sua relação com Deus e se arrepende de seus pecados.

Amanda Kimberlly explica sua relação com as religiões evangélica e católica

Com a repercussão de sua declaração de que vai apresentar a filha na igreja evangélica, Amanda Kimberlly voltou à internet para explicar melhor o seu ponto de vista. Ela deixou claro que respeita todas as religiões e que não tem problema em frequentar várias igrejas quando é convidada por sua família. Porém, ela é evangélica e decidiu apenas apresentar a filha. Quando Helena crescer, ela poderá escolher sua religião e suas crenças.

"Eu vim esclarecer essa questão do batismo e da apresentação da Helena. Gente, pelo amor de Deus, eu respeito todas as religiões. Eu sou batizada na igreja católica, foi a primeira religião que me foi apresentada quando eu nasci. A minha vó de criação era católica. Ela me batizou na igreja católica, eu tenho duas madrinhas e fiz catequese. Mas, com o passar dos anos, eu fui tendo curiosidades sobre outras religiões. Na minha família tem grupos e grupos de religiões. Eu fui indo um pouco com um, um pouco com outro, e fui conhecendo outras opções. E eu fui apresentada à igreja evangélica por uma amiga de infância e ali eu me encontrei de uma forma especial. Eu me batizei em 2009. A minha mãe frequenta a Congregação, eu também frequentei. Eu tenho o hábito ainda, quando vou fazer minhas orações, de ajoelhar, eu uso o véu. Eu acho que é uma cultura muito bonita dentro da Congregação de usar o véu para orar, é uma opinião minha", disse ela.

Logo depois, ela completou: "Não tem que haver essa coisa de 'essa melhor’. Por escolha minha, eu vou apresentar a Helena. Quando ela tiver entendimento, uma idade, e ela sentir confortável e a vontade dela for de batizar em uma determinada religião, ela vai fazer isso por ela. E não sou eu que vou fazer isso por ela. Eu acho que é uma escolha única de cada pessoa. Na minha família, cada um vai para uma religião. Eu tenho uma irmã mais nova que é católica, quando ela vai na missa, ela me convida e eu vou. Quando a minha mãe vai na Congregação e me convida, eu vou. Assim como minhas outras irmãs estão no culto evangélico e eu vou. Eu vou onde eu me sinta bem porque o único propósito de eu frequentar esses lugares é para falar com Deus. Falo com ele todos os dias dentro da minha casa e eu acho que não é placa de igreja que vai definir a minha fé nele e nem a sua. Acho que você tem que ir onde você se sinta bem".

Amanda Kimberlly rebate críticas

A modelo Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, uma das filhas de Neymar Jr, se pronunciou sobre os ataques que a família recebe na internet. Em declarações no X, antigo Twitter, ela negou qualquer atrito com a família do pai da filha e disse que é contra qualquer forma de ofensa.

"Tá todo mundo cansado, sempre um coisa nova, vocês não entenderam que estão cometendo crime com esses ataques? Já passou da hora de vocês entenderem que isso foi longe demais, cada família tem sua vida e está seguindo o seu caminho. Vou esclarecer alguns pontos e encerrar isso de uma vez", disse ela.

Então, Amanda comentou sobre a relação da filha com a família do pai. "Nunca proibi o pai da Helena de vê-la. Todas as vezes que foi solicitado uma visita, fiz questão que fosse. E sei que foi muito bem recebida, por todos, como todos já foram bem recebidos na minha casa também", afirmou.

Logo depois, a modelo também desmentiu uma confusão entre ela e a família do atleta. "O episódio da curtida: foi um grande mal entendido, que já foi resolvido (internamente) entre nós. Parem de acreditar em tudo que circula na internet, só acredite em algo quando se tiver PROVAS, ou quando os dois lados contarem a sua versão. Não criem teorias através de achismo", afirmou.

Por fim, ela afirmou: "Que cada família tenha a sua paz nessa nova fase. E repúdio qualquer ataque direcionado aos irmãos da Helena e a família paterna".

