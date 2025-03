Anitta mostra festa de aniversário com ritual hindu: 'Gratidão'

Em suas redes sociais, a cantora Anitta compartilhou diversas fotos de sua festa de aniversário com direito a um ritual hindu

A cantora Anittacompleta 32 anos no dia 30 de março, porém as comemorações já começaram. A artista resolveu fazer uma semana inteira de festa e a primeira celebração foi com um ritual hindu.

Em suas redes sociais, a famosa compartilhou diversas fotos em que aparece com um vestido longo vermelho rodeada pelos amigos e familiares. Além disso, Anitta surgiu meditando e recebendo uma chuva de pétalas de rosas.

"Como vocês sabem, eu amo celebrar meu aniversário. Esse ano decidi fazer uma semana inteirinha de festa, demonstrando o quanto estou grata pela minha vida. Na primeira festa da semana tive a honra de receber um ídolo que nunca imaginei que teria na minha casa cantando para todos nós. Gratidão a todos da equipe do Krishna Das, a minha família, meus amigos e todos que se juntaram hoje nessa vibração incrível. Meu coração está transbordando de felicidade, gratidão e amor incondicional, e bora se preparar que amanhã tem mais festa, e depois mais, e depois mais", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Cancelamento

Na quinta-feira, 20, Anitta anunciou o cancelamento de sua participação no festival Coachella, que acontece nos Estados Unidos. A cantora se apresentaria no evento nos dias 12 e 19 de abril.

Por meio do X, antigo Twitter, a artista lamentou ter que cancelar a apresentação e revelou que a decisão foi motivada por razões pessoais.

"Eu estava muito ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a razões pessoais inesperadas, não poderei me apresentar. Sou extremamente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos”, disse ela.

Esta seria a segunda apresentação de Anitta no famoso festival, e com a ausência dela, Aloké a única atração brasileira confirmada.

Leia também: Anitta fala abertamente sobre fama: 'Quero ser honesta'