Fernanda Marques expõe pressão estética e destaca empoderamento: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Marques fala sobre pressão estética e reforça força das mulheres

Após viver Rebeca na novela Beleza Fatal (2025), Fernanda Marques sai da experiência no streaming mais fortalecida. Sua personagem foi responsável por contar uma história da vida real sobre fatalidade que a busca por uma beleza inalcançável pode provocar.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil nos bastidores de uma ação da Vult, a atriz, que estará no remake de Vale Tudo, na Globo, fala sobre pressão estética, empoderamento feminino e revela como é o seu estilo de vida.

“Hoje em dia a gente sofre uma pressão muito forte, principalmente das redes sociais, que ficam reforçando diariamente esse lugar para as mulheres, onde temos que ser perfeitas dentro do que foi estabelecido como perfeito. Acredito que trazer isso na história da Rebeca e numa obra ajuda as pessoas a formarem um senso crítico, a questionarem se isso é uma vontade genuína delas ou apenas uma pressão para pertencer”, reflete.

Marques defende uma beleza natural em que as mulheres não precisam se enquadrar em padrões impostos por uma sociedade cada vez mais irreal. Ela leva uma rotina saudável e hábitos naturais que reforçam ainda mais o seu poder.

“Eu me exercito diariamente, o que me faz bem tanto para a saúde mental quanto física. Fora isso, bebo bastante água, tento me alimentar bem, mas sem me privar das coisas que gosto. Também sou disciplinada com a skincare, usando vitamina C, ácido hialurônico, hidratante e protetor solar diariamente”, conta.

“Nos sets de gravação, são 12 horas de estúdio com maquiagem. Então, remover os produtos corretamente e seguir um ritual de skincare é imprescindível para manter a pele saudável. Acho incrível quando a maquiagem também hidrata e protege. Às vezes, no dia a dia, a gente esquece de passar filtro solar, mas quando ele já está no produto, isso se torna um facilitador”, finaliza a atriz.