A Miss Calita Franciele, recém-casada com o cantor Amado Batista, 52 anos mais velho, compartilha post sobre inveja para alfinetar críticos de plantão

A Miss Calita Franciele, de 22 anos, recém-casada com o cantor Amado Batista, de 74, decidiu alfinetar os críticos de plantão nesta terça-feira, 25. Isso porque a influencer compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um post sobre inveja . O episódio acontece após a modelo curtir a lua de mel com o marido em um resort de luxo na Bahia.

"A inveja é tão silenciosa que chega disfarçada de opinião. Vigia!", diz a publicação de Calita, que foi Miss Universe Mato Grosso 2024.

Calita Franciele compartilha post sobre inveja - Foto: Reprodução/Instagram

Calita e Amado oficializaram a união em uma cerimônia religiosa no interior de Mato Grosso no dia 15 de março , após se casarem no civil. No dia seguinte ao festão, os dois partiram rumo a um resort pé na areia.

Calita contou, inclusive, que passou por um 'perrengue' ao chegar no local: ela esqueceu de levar todos os seus biquínis para o local e precisou improvisar. Após resolver a situação, ela curtiu os dias de sol ao lado do marido.

Calita Franciele publica novas fotos da lua de mel com Amado Batista

No último sábado, 22, Calita Franciele encantou os seguidores ao compartilhar um novo álbum de fotos dos cenários paradisíacos que desfrutou ao lado do marido, Amado Batista. Nos registros, o casal surgiu apaixonado, brindando com champagne e aproveitando momentos de relaxamento.

"Escolhemos o maior paraíso do mundo para a nossa lua de mel", escreveu a Miss na legenda da publicação. Confira!

