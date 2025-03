Neymar posta foto de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

Agora morando no Brasil, Neymar posta foto de sua filha com Amanda Kimberlly, a pequena Helena; jogador mostrou a bebê brincando

Neste sábado, 08, de Dia das Mulheres, o jogador de futebol Neymar Jr. postou uma foto de sua filha com Amanda Kimberlly, a pequena Helena, de sete meses. Após compartilhar um clique de Bruna Biancardi e Mavie, o atleta exibiu a outra herdeira.

No registro publicado por ele, a bebê apareceu sentada e brincando ao lado de um teatrinho. Cheia de fofura, a menina deu um sorrisinho e deixou o papai encantado. Neymar então colocou dois emojis: um de coração e um de carinha apaixonada.

Horas antes, o craque mostrou a homenagem que fez para Bruna Biancardi e suas filhas com ela, Mavie e Mel, que ainda está na barriga. Por ser Dia das Mulheres, ele deu alguns mimos para o trio com declaração.

Veja a foto de Helena, a filha de Neymar com Amanda Kimkerlly:

Amanda Kimberlly rebate críticas após mostrar quarto de Helena

Recentemente, Amanda Kimberlly dividiu com os seguidores alguns detalhes do quarto de Helena. No entanto, desde que mostrou a decoração do cômodo, a modelo e influenciadora digital tem recebido críticas de internautas.

Isso porque, nas imagens compartilhadas, aparece um ventilador de chão no quartinho, além de um adesivo com o nome de Davi Lucca, primogênito de Neymar com Carol Dantas, em uma das paredes. A mãe de Helena, por sua vez, decidiu se pronunciar a respeito do assunto nas redes sociais.

Segundo ela, o cômodo da herdeira, que antes pertencia ao irmão mais velho, possui um ar condicionado na entrada. Amanda Kimberlly ainda garantiu que os detalhes não deveriam incomodar terceiros, uma vez que ela está satisfeita com o ambiente.

"Tudo isso por conta de um ventilador (risos), tem ar no quarto da Helena. Fica perto da porta. Quando fica muito gelado eu gosto de manter com o ventilador pra não gripar a coitada, que militância com tudo", iniciou ela.

"Aproveitando a preocupação de quem não deveria se preocupar com o assunto... O quarto era do Davi, não tirei o nome dele porque a Helena adora as cores, não terminei a decoração e optei por deixar assim, não está me incomodando, muito menos ela! Não deveria virar um incômodo para terceiros", completou.

