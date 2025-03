Monyque Costa se derrete ao surgir com o filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Monyque Costa, filha do cantor Leonardo, encantou ao compartilhar registros com o afilhado, José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Monyque Isabella Costa encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar registros fofos com o afilhado, José Leonardo, de seis meses.

Em seu perfil, a filha do cantor Leonardo compartilhou um vídeo em que aparece segurando o filho do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca no colo, enquanto faz carinho no rosto dele. Depois, ela mostrou o pequeno apenas de fralda e com o rosto todo sujo.

Ao dividir as imagens encantadoras, Monyque se derreteu. "Como eu posso amar um trenzinho desse tamaninnn desse tanto", falou a jovem na legenda da publicação.

O clique recebeu diversos elogios. "Ele hipnotizado olhando a dinda dele", disse uma seguidora. "Parece um boneco. Desconheço bebê mais lindo", escreveu outra. "Ele é perfeito demais Isa", comentou uma fã. "Ele é muito bonzinho. Rodeado de amor", falou mais uma.

No último domingo, 23, Poliana Rocha encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um novo clique do neto, José Leonardo. Na foto postada nos Stories, o bebê apareceu esbanjando fofura e a vovó coruja se derreteu ao registrar o momento. "Pequeno príncipe", escreveu a esposa do cantor Leonardo.

Confira:

Monyque Isabella se recupera na mansão do pai após retirada de mioma

Poliana Rocha atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de Monyque Isabella. A filha do cantor Leonardo, que passou por uma cirurgia para retirada de mioma, está se recuperando na mansão de seu pai, em Goiânia.

"Olha quem está aqui em casa: Bebela! Ela retirou um mioma, mas está recuperando super bem da cirurgia", informou Poliana, mostrando que a namorada de Monyque, Jéssika Losi, também está acompanhando a recuperação da amada na mansão. Confira!

