Ludmilla se derrete ao 'conversar' com barriga de grávida de Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla filmou um momento especial de interação com a barriga de grávida de Brunna Gonçalves; casal espera primeiro filho

A cantora Ludmilla não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe pela primeira vez com Brunna Gonçalves! Na tarde de quinta-feira, 21, enquanto aproveitavam um dia ensolarado na piscina, a artista filmou um momento de interação com a barriguinha de grávida da esposa.

Por meio de seus stories no Instagram, Ludmilla compartilhou um vídeo onde aparece ‘conversando’ com o bebê. Esbanjando alegria, a cantora ainda fez carinho e beijou a nova silhueta de Brunna, que já está bastante aparente.

"Conversando com o baby", escreveu a famosa na legenda da postagem. Mais cedo, a companheira de Ludmilla dividiu com os fãs novos registros da gestação. Usando um biquíni preto básico, Brunna Gonçalves colocou o 'baby Brumilla' para jogo e exibiu a barriguinha.

Nesta quinta-feira, 21, durante sua passagem por Recife, no Pernambuco, Brunna aproveitou o dia ensolarado e exibiu a barriguinha com um biquíni preto básico. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa surgiu esbanjando alegria ao mostrar a silhueta, que já está mudando.

Recentemente, a influenciadora digital revelou que conseguiu manter a gravidez em segredo até o anúncio oficial usando peças de roupas largas. O casal revelou publicamente a vinda do primeiro herdeiro no dia 8 de novembro, durante um show da turnê 'Numanice 3', em São Paulo.

Confira o vídeo de Ludmilla com Brunna Gonçalves:

Brunna Gonçalves comenta escolha de nome do primeiro filho com Ludmilla

A influenciadora digital Brunna Gonçalves e a esposa, Ludmilla, estão radiantes desde que descobriram que serão mamães! O casal anunciou publicamente a vinda do primeiro herdeiro durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

No início desta semana, Brunna revelou aos fãs como tem sido a escolha do nome do bebê. Em um bate-papo descontraído através dos stories no Instagram, ela explicou que as duas desejam um nome pequeno e pouco comum; confira detalhes!

