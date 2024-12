Ronaldo Fenômeno relembra começo de seu namoro com Celina em 2015

Juntos há 10 anos, eles se conheceram na casa de um amigo em comum; Ronaldo fez previsão do namoro deles: 'Em 2 meses ia estar apaixonada'

Convidados da Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 18, Ronaldo Fenômeno e sua esposa Celina Locks tomaram café da manhã no ‘Mais Você’ e relembraram o início do relacionamento. O casal está junto há 10 anos, eles se conheceram no final de 2014 quando a ex-modelo ia para uma festa à fantasia e passou na casa de um amigo em comum e se viram pela primeira vez.

"Nos conhecemos no final de 2014, estava indo para uma festa à fantasia de amigos e coloquei uma capa que apertava um botão e brilhava. Passei na casa de um amigo em comum e ele não ia para festa, não estava fantasiado. Nem conversamos muito. Depois conversamos bastante, nos encontramos mais vezes nesse grupo de amigos. Ele falou que em dois meses ia estar apaixonada por ele", contou Celina.

"Nossa primeira viagem foi para um torneio de pôquer em Bahamas. Fui para participar um dia e fui ficando, eram 10 horas de torneio e queria dar atenção para ela, mas fui ganhando. A gente tem uma parceria muito sólida, a vida de modelo é muito parecida com a de um atleta, tem que se virar sozinho, agora ele está empreendendo, está indo superbem", falou Ronaldo.

Vale lembrar que o casamento do casal aconteceu em 2023 em um cenário paradisíaco, Ibiza, na Espanha. Foram cinco dias de celebração em uma cerimônia intimista em que reuniu familiares e amigos próximos.

Ronaldo expõe desejo de aumentar a família com a esposa

Ao longo da conversa, o famoso abriu o coração ao falar sobre a ótima relação que possui com os filhos.

Ronaldo é pai de quatro herdeiros: Ronald Nazário, fruto de seu primeiro casamento com Milene Domingues; Alexander Lima, com Michele Umezu; e Maria Sophia e Maria Alice, suas filhas caçulas com Bia Antony. No entanto, se depender do ex-atleta, a família pode aumentar em breve. "Ele quer mais", disse Celina.

De acordo com Ronaldo Fenômeno, seu desejo de ter filhos com a atual esposa é bastante verdadeiro. "Estou pressionando ela. Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás", brincou ele em conversa com a apresentadora do 'Mais Você'.