Preta Gil celebra nascimento de novo membro da família: 'Que felicidade'

Que amor! A cantora Preta Gil anunciou com alegria a chegada do bebê caçula da família, nascido em Salvador na terça-feira, 17

A cantora Preta Gil dividiu com os seguidores uma novidade bastante especial na manhã desta quarta-feira, 18. Por meio das redes sociais, a artista contou que sua sobrinha-neta chamada Aurora nasceu na terça-feira, 17, em Salvador, na Bahia.

Em seus stories no Instagram, Preta compartilhou uma foto da bebê recém-nascida e celebrou a chegada da pequena na família Gil. "Sou tia avó! Que felicidade, bem-vinda meu amor. Aurora, você já é muito amada por toda família! Mamãe, papai e vovó sejam muito felizes", escreveu ela na legenda.

Um outro registro de uma vídeo-chamada realizada com o pai, Gilberto Gil, também foi publicado por Preta. O momento aconteceu logo após o nascimento da bisneta caçula do cantor, que também comemorou a notícia.

A pequena Aurora é neta de Marília Gil, herdeira de Gilberto, e filha de Lucas Gil com Tainá Brasil. "17.12 sempre será nosso dia favorito. Nosso bem mais precioso, nosso amor maior, agora é tudo por você. Seja bem-vinda a esse mundão, tinha muita gente esperando por você! Te amamos incondicionalmente filha", declarou a mãe da bebê.

Preta Gil celebra nascimento de sobrinha-neta - Reprodução/Instagram

Preta Gil muda a data da cirurgia para remover os tumores

Recentemente, a cantora Preta Gil revelou que a data de sua cirurgia para a remoção dos tumores foi modificada. Ela chegou ao Brasil no último sábado, 14, após passar alguns dias nos Estados Unidos em busca de um tratamento diferente contra o câncer e também de segunda opinião dos médicos estrangeiros para sua doença.

A filha de Gilberto Gil seria operada no domingo, 15, em um hospital brasileiro. Porém, a cirurgia foi adiada para quinta-feira, 19. A estrela não contou o motivo do adiamento, apenas deu a notícia para os fãs por meio dos stories do Instagram enquanto removia o aplique dos cabelos e as unhas postiças; confira detalhes!

Leia também: Médico aponta tratamentos para o diagnóstico de Preta Gil: 'Duas vertentes'