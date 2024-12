Graciele Lacerda mostra curso preparatório antes do nascimento da filha

Na reta final da gravidez, Graciele Lacerda realizou um curso para aprender os primeiros cuidados com Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Mamãe de primeira viagem, Graciele Lacerda está contando os dias para o nascimento de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo. Na tarde de terça-feira, 17, a influenciadora digital contou aos seguidores que decidiu realizar um curso preparatório de primeiros cuidados com o bebê antes da chegada da pequena.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele mostrou detalhes dos aprendizados com uma profissional. O intuito das aulas, realizadas por ela e por Zezé, é aperfeiçoar o conhecimento nos cuidados principais com o recém-nascido em casa.

Nas imagens compartilhadas pela famosa, ela e o marido aparecem segurando uma boneca como treinamento. Graciele ainda apresentou a 'bebê' aos seus dois cachorros de estimação e ficou encantada com a reação carinhosa e cuidadosa dos bichinhos.

A influenciadora digital ainda contou que nesta quarta-feira, 18, o casal realizará um curso de primeiros socorros. "É muito importante para termos noção do que fazer caso aconteça alguma coisa. Vou ter uma pessoa do meu lado, uma enfermeira para me ajudar nos três primeiros meses, mas mesmo assim o Zezé achou importante fazer [o curso]", relatou ela, por fim.

Graciele Lacerda e Zezé fazem curso preparatório antes do nascimento da filha

Graciele Lacerda revela restrições médicas na reta final da gravidez

Na última segunda-feira, 16, após uma consulta de rotina, Graciele Lacerda contou aos seguidores que já está se preparando para a chegada da pequena Clara. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo explicou que, como está na reta final da gravidez, seu médico a orientou a mudar alguns hábitos.

Ela, que realizou exercícios físicos a gestação inteira, revelou que agora precisará parar com os treinos. Além disso, o profissional de saúde ainda recomendou que Graciele Lacerda também não viajasse mais; confira detalhes!

