Valéria Valenssa revela detalhes de sua nova dieta para manter físico saudável aos 53 anos

Um dos maiores ícones de beleza do Brasil, Valéria Valenssa (53) – eternizada como Globeleza na década de 90 – ainda chama atenção por seu corpo esbelto, quase idêntico ao que exibia durante o Carnaval na TV. Apaixonada por feijoada e caipirinha de maracujá, a famosa segue um plano alimentar sem grandes restrições para se manter em forma e, principalmente, sem deixar de comer pelo menos uma vez por semana o que gosta. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo e empresária dá detalhes sobre sua nova dieta para manter o físico saudável e bonito.

“Hoje, o que eu busco, e sempre busquei na verdade, é qualidade de vida. Uma saúde plena, do corpo e da mente. Na época da Globeleza, meu trabalho era completamente voltado para o meu corpo, então existia uma certa pressão sobre isso. Eu era bem, bem magra mesmo. Pesava 49/50 quilos. E hoje não me vejo mais naquele biotipo”, diz Valéria, acrescentando que resolveu adotar o novo plano alimentar por estar se sentindo um pouco acima do limite de peso que considera ideal para ela.

“Na verdade, sempre me cuidei. Acho que comecei a criar essa cultura quando comecei a me apaixonar pelo esporte e isso me trouxe essa disciplina de entender a importância de dormir cedo, da alimentação saudável, da prática de exercícios. Comecei com nove anos jogando handebol e sempre mantive essa rotina de cuidados durante os anos”, diz a famosa. “Mas agora vim das férias de julho, depois emendei praticamente com meu aniversário, e com isso saí um pouco da curva, o que, claro, traz uns quilinhos a mais. E sem dúvida, que a idade que estou hoje dificulta um pouco mais também, mas já estou voltando para a linha”, confessa.

MÉDICO DETALHA DIETA DE VALÉRIA VALENSSA

À CARAS Brasil, o médico Moizes Batista, pós graduado em nutrologia com foco em emagrecimento, entrega mais informações sobre a nova dieta de Valéria, que vem sido combinada com uma rotina de exercícios incluindo musculação, bastante cardio e também a prática do tênis.

“No caso da Valéria, estamos fazendo a reposição de vitaminas, na melhora do estresse e da ansiedade, e ajudando na composição corporal, principalmente, perdendo gordura e ganhando massa muscular. Então, estamos com uma dieta hipocalórica leve. Estamos usando alguns inibidores de apetite mais naturais. Todo o tratamento dela, aliás, tem tido esse cunho bem natural. Tem poucos remédios, porém o maior diferencial tem sido essa reposição vitamínica, porque sem elas, não tem um organismo que funcione da forma adequada”, explica o especialista.

“Colocamos para ela uma dieta também bem flexível, por conta da rotina dela. Como frequentemente a Valeria está viajando, ou frequentando eventos, lugares diferentes, então criamos um protocolo que se ajustasse a rotina dela e que ela conseguisse seguir. Desta forma, ela consegue confraternizar, mas também ter um bom resultado, fazendo um déficit calórico de mais ou menos 500 calorias. Porque existem vários tipos de dietas, mas não tem uma que seja mais eficiente que a outra. A mais adequada é aquela que a pessoa vá conseguir ter aderência, seguindo por mais tempo”, conclui Moizes.

Apesar de ter começado a nova dieta há pouco tempo, a modelo Valéria Valenssa garante que já está sentindo os resultados: “Porque venho já com uma dieta balanceada e novos hábitos. Alimentação, água, exercícios físicos; e aí até o próprio corpo começa a sentir essa mudança saudável. E isso te motiva a continuar”.

Valéria Valenssa e o médico Moizes Batista, quem cuida da eterna Globeleza - Foto: Divulgação

