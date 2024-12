Rafa Brites revela como prefere passar as festas de fim de ano e surpreende

Rafa Brites compartilhou em suas redes sociais um vídeo e surpreendeu ao revelar como prefere passar as festas de final de ano

Em suas redes sociais, Rafa Brites sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 18, a famosa compartilou um vídeo em sua conta no Instagram em que comentou sobre as festas de final de ano.

Rafa afirmou que muitas pessoas gostam de se produzir para curtir o Ano Novo, seja em casa ou na praia, mas que ela prefere passar a data da maneira mais simples possível.

"Sabe o que eu acho gostoso no final do ano? Tirar o esmalte, andar com o pé no chão, com o biquíni que está totalmente desconjuntado, que não combina com o boné, sabe? Andar assim, poder ir para lá e para cá, pegar o negócio, sem precisar pôr uma saída de banho, porque não tem ninguém olhando também, porque está no meio do mato, criançada solta, jogada, na rede. Então, isso para mim é glamour e eu tenho certeza que muita gente concorda comigo, que gosta de ficar com a família, usar aquela camiseta do vereador de 1990 e tomar sua cervejinha, ficar de boa nas férias. Isso para mim não tem nada igual", disse ela.

Na legenda, ela ainda complementou. "Desarrume-se comigo para o final de ano. Faz dez anos que passamos o reveillon assim... pé no chão, sem make, sem look. Só com as pessoas que amamos pertinho. Sentar de qualquer jeito, andar sem canga, com o biquíni todo desconjuntado. Isso para mim é uma delícia!! Isso para mim é férias. E sei que muita gente concorda", escreveu.

Saída da Globo

Recentemente, Rafa Brites foi a convidada do podcast PodDelas e relembrou a sua saída da Rede Globo.

"Todo mundo me achou louca. Na época em que eu estava no auge na Globo, fazendo o Mais Você e o Superestar, eu falei 'nossa, gente, só não posso engravidar agora, porque estou com muita coisa. Vou parar a pílula e colocar o DIU'. Aí veio o Rocco, maravilhoso. Tinha que ser ele, tinha que ser assim”, disse ela, relembrando o nascimento do primeiro filho.

A famosa é mãe de Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli. Rafa também relembrou sua decisão de se dedicar a falar sobre maternidade na internet.

"Aí veio a internet. Quando fui mãe, tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras figuras da internet, principalmente internet e TV, que falou de maternidade de uma maneira diferente. Nessa época, era muito romantizado", contou a artista.

