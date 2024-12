Atriz mirim Sofia Fornazari sonha em trabalhar com rainha dos baixinhos: 'Me apoiou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sofia Fornazari, atriz de A Caverna Encantada, do SBT, fala sobre carreira e parceria com Xuxa

Vivendo a pequena Flora em A Caverna Encantada, do SBT, Sofia Fornazari de apenas oito anos, já conta com uma carreira sólida e repleta de trabalhos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz mirim fala sobre sua trajetória profissional, relembra personagens e revela o sonho de trabalhar com sua grande apoiadora, Xuxa.

Começou tirando fotos

Eu me senti muito à vontade em um set de fotos, descobri que gostava muito daquilo, foi uma grande descoberta para minha mãe também. Para mim tudo sempre foi uma grande brincadeira. Durante 6 meses, pedi para que minha mãe tirasse fotos minhas, até que ela cedeu e me colocou na minha primeira agência.

Comerciais, séries, televisão

Entre as experiências mais marcantes eu quero citar duas, a série “Independências” na TV Cultura, onde eu fiz uma princesa chamada “Maria da Glória”. Esse foi meu primeiro contato com set de gravação de novela/ série. Outra experiência marcante foi um comercial onde eu fiz o Buzz Lightyear menina, para uma grande marca de carros. Foi muito mágico!

Estreou em 2021 na TV Cultura com a série Independências, ao lado de nomes como Maria Fernanda Cândido e Daniel Oliveira

Foi incrível, mas só fui entender a grandeza desses nomes 2 anos depois. Maria Fernanda sempre foi muito atenciosa e carinhosa comigo, aprendi muito com ela e me deu várias dicas de ouro! Também tem minha mãe na série “Independências”, a Louisa Sexton, que interpretou Leopoldina. Sou amiga dela até hoje, uma atriz incrível que fez participações em Harry Potter, sou muito fã delas. E claro, Daniel de Oliveira, que fez meu pai na série, foi maravilhoso comigo, me ajudava nos ensaios e na pré gravação.

Estreou no teatro com a peça Fátima: o dia que o sol bailou

O teatro é muito diferente da TV, tem a pressão do ‘eu não posso errar’, mas é muito bom ver a plateia, os olhinhos das pessoas brilhando e te aplaudindo. Nesse papel, percebi que tenho mais espaço para me expressar, é muito diferente da TV onde você tem marcações exatas. Essa transição foi muito natural para mim, porque eu aprendi muito e como eu tenho facilidade para escutar e aprender, foi muito tranquilo. Amo fazer os dois.

Entre 2022 e 2023, foi parte do elenco do Late Show do Danilo Gentili.

O maior desafio foi o próprio Danilo, porque ele contratava palhaços e fantasmas para me assustar. Eu tenho medo de palhaços! Aprendi muito também e a televisão para mim sempre tem gostinho de quero mais. Sou muito grata ao Danilo pela oportunidade, porque essa foi minha porta de entrada para ser vista pelo SBT e para hoje estar no elenco da novela A Caverna Encantada.

Em 2023 gravou Até Onde Ela Vai, no Rio de Janeiro

Eu sempre tive o sonho de ir morar no Rio de Janeiro e pude realizar. Fui para uma nova escola, fiz novos amigos e gosto dessas mudanças. Eu aprendi a filmar fora de um set fixo porque todas as diárias eram externas. Tive ajuda de amigas que me acolheram em suas casas, uma delas é a Vanessa Alves, compositora do "Xuxa Só para Baixinhos”, amiga e comadre da própria Xuxa. Inclusive as duas são minhas inspirações e principais apoiadoras da minha carreira!

Dá vida à Flora em A Caverna Encantada, do SBT

A Flora é um presente, existem muitas Floras por aí. Eu mesma já fui uma na minha escola e isso me ajudou a construir essa personagem. Ariel Moshe, o diretor de elenco do SBT, me ajudou muito a completar essa construção. Vou descobrindo cada dia mais a Flora, conforme vou gravando. Ela é especial pra mim!

Maiores desafios na trama atual

Meu maior desafio é aprender cada vez mais e quero continuar aprendendo. Sou uma atriz em construção, não sou melhor e nem pior do que ninguém. Cada um é especial! Eu tenho muita facilidade para decorar textos, bato o olho e decoro, porém os textos são bem mais do que apenas decorar, é entender a cena, estudar mesmo e eu amo.

TV, cinema, série, teatro. Existe algum formato favorito?

No momento, é esse que eu estou fazendo, na TV. Amo a rotina de caracterização, make, cabelo, ensaio de textos e o set de gravação, tem que ter disciplina e concentração. Amo conviver com pessoas que sonham comigo. Sou muito feliz e grata ao SBT!

Sonha em trabalhar com a rainha dos baixinhos

Xuxa é uma inspiração para mim, quero muito trabalhar com ela algum dia. Ela é uma amiga muito importante para mim, que sempre me apoiou e acreditou em mim!