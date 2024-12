Ludmilla e Brunna: Veja as lembrancinhas do chá revelação

Ludmilla e Brunna Gonçalves distribuem lembrancinhas encantadoras para os convidados do chá revelação no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves realizaram o chá revelação da primeira filha nesta terça-feira, 17, no Rio de Janeiro. Em uma festa luxuosa, as duas descobriram que vão ter uma menina e comemoraram por várias horas com seus convidados. No final do evento, elas entregaram lembrancinhas encantadoras.

As duas escolheram itens de recordação e para degustar como lembrancinhas. O primeiro item foi uma vela personalizada com um ursinho dourado. Além disso, os convidados receberam uma fatia de bolo em uma caixa de acrílico e com talher dourado. Por fim, as lembrancinhas também contaram com um docinho no estilo de bem-casado decorado com um urso de pelúcia.

Brunna e Ludmilla esperam o nascimento da primeira filha. Elas engravidaram por meio da fertilização in vitro e anunciaram a gravidez há poucas semanas durante um show da cantora.

Como foi a revelação do gênero da filha de Ludmilla e Brunna?

A cantora Ludmilla, de 29 anos, e a dançarina Brunna Gonçalves, de 33, realizaram o chá revelação do gênero do primeiro filho nesta terça-feira, 17. O casal anunciou que espera uma menina. Após a contagem regressiva, que teve até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, demonstrando o gênero feminino.

Nas redes sociais, fãs e famosos celebraram o anúncio divulgado por vídeo. "AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH", escreveu a cantora IZA. "Acertei! Que coisa linda", afirmou a influenciadora Pequena Lo. "Parabéns!!! Que venha com muita saúde", desejou a atriz Mariana Ruy Barbosa. "Errei", confessou David Brazil.

Confira, abaixo, o registro do momento:

