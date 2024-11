Ludmilla revela sonho realizado no valor de mais de R$ 2 milhões: 'Feliz'

Após comprar item milionário, que custa mais de R$ 2 milhões, Ludmilla revela realização de sonho e posto fotos de seu novo bem; veja

A cantora Ludmilla não economizou para realizar um de seus sonhos. Neste domingo, 04, ela revelou fotos do que comprou e chocou com o item escolhido da vez: um carro da Mercedes Benz, o Brabus G63.

Cheia de estilo, a famosa apareceu ao lado do veículo, de cor preta, e com os faróis acesos. A artista então fez poses e se exibiu ao lado do "mimo" que fez para se agradar. Para realizar um de seus sonhos, a musa desembolsou mais de R$ 2,2 milhões.

"Me encarando assim já sei que sou Sua Preferida. New baby Brabus G63. Mais um sonho realizado, tô tão feliz", compartilhou os cliques ao lado do automóvel de luxo.

Dona de um estilo caro, Ludmilla recentemente surpreendeu a amada, Brunna Gonçalves, com uma bolsa de R$ 70 mil. "Apaixonada por esse presente, amor. Te amo demais", declarou a esposa da artista ao receber o objeto caro.

Brunna Gonçalves visita obra de nova mansão com Ludmilla

Em julho deste ano, Brunna Gonçalves foi à nova casa que ela e Ludmilla estão construindo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, influencer circulou pelo esqueleto da obra e contou que o imóvel já tem quartinho e closet para o futuro bebê que terão.

"Viemos dar uma olhadinha aqui na obra, tá fluindo. Estamos indo pro terceiro piso, já subimos o segundo. Nossa mansão vai ficar linda, vai ficar tudo, to muito ansiosa. Quando tiver tudo no tijolo eu faço um tour para vocês… contando as horas", disse a bailarina.

"O quarto dele tá maior que o nosso. Tem quarto, banheiro e closet. Baby Brumila vai ser super mimando/mimada. Óbvio que ainda não tem projeto, não sabemos quando ele vem, mas o cômodo já existe para não ter correria. Já está tudo planejado, quando vier já tem quartinho, banheiro, closet, tudo certo. Terá também uma big boate para os nossos afters bombarem mais ainda!", finalizou ela.

