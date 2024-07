Luan Santana faz reflexão sobre paternidade: 'Um amor para a vida'

À espera do primeiro filho com Jade Magalhães, Luan Santana emocionou com um texto sobre a nova fase, onde agradeceu o apoio dos fãs

Depois de anunciar a gravidez da namorada, Jade Magalhães, de forma discreta, o cantor Luan Santana abriu o coração em um post do Instagram, em que agradeceu aos fãs pelo apoio e mensagens de carinho, e fez uma reflexão sobre a nova fase que emocionou os seguidores.

" Pai. Agora eu sou pai. vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei", começou o artista no textão, relembrando o primeiro sucesso musical lançado em 2009.

Luan compartilhou um vídeo do mesmo dia em que ele e Jade posaram para as primeiras fotos de gestante da modelo. No registro os dois aparecem se abraçando e trocando carinhos. Ao longo da reflexão, o cantor rasgou elogios à parceira:

"Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. Que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê", concluiu ele.

Luan dispara em parada musical após anúncio da gravidez

Na última terça-feira (23), um dia depois de anunciar a gravidez da namorada, a carreira de Luan foi afetada de forma positiva. A música Eu Sou Sentimento, uma colaboração do cantor com Luan Pereira, atingiu o primeiro lugar das 'Top 50 - Brasil', no Spotify.

Na música, o artista menciona em um dos versos o pensamento de ter um filho, o que chamou a atenção dos fã após a novidade: "Não é que o assunto está chato/ É que, na minha cabeça, outro assunto tá falando alto/ É que eu achei um espaço/ Pra fazer uma tattoo de um pézinho no braço".