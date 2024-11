Luan Santana mostra barriguinha de Jade Magalhães e se declara para a filha

Luan Santana compartilhou algumas fotos em que mostra a barriguinha de grávida de Jade Magalhães e se declarou para a herdeira

Em suas redes sociais, Luan Santana sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 36 milhões de seguidores. E o cantor está em uma das melhores fases da sua vida à espera da primeira filha, fruto do seu relacionamento com Jade Magalhães. A menina ainda não teve o nome revelado.

Neste sábado, 16, o artista compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado de Jade e fez questão de dar ênfase na barriguinha de grávida.

Luan ainda fez questão de se declarar para a herdeira. "A fase mais especial das nossas vidas. Já te amamos, minha filha", escreveu ele na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "O pai mais babão e o melhor que ela poderia ter", escreveu uma internauta. "A coisa mais linda do mundo", se derreteu outra. "Muito amor por essa família", comentou uma terceira.

Quarto da bebê

A influenciadora digital Jade Magalhães está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida da primeira filha com o cantor Luan Santana, ela tem compartilhado com os fãs alguns detalhes sobre a nova fase de sua vida, além da expectativa para a chegada da bebê.

Recentemente, Jade separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a gestação. Por meio de seus stories no Instagram, a companheira de Luan Santana abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas para responder.

Questionada por um internauta sobre como estão os preparativos para o quarto da pequena, a famosa contou que o cômodo ainda segue em reformas. "O quartinho ainda não está pronto, inclusive, palpites sobre o tema?", disse Jade com uma foto ilustrativa, sem entregar detalhes.

Em seguida, a influenciadora revelou que a filha terá dois quartinhos, uma vez que o local definitivo ainda levará um tempo para ficar pronto. "Estamos nos últimos preparativos para o quarto provisório, definitivo mesmo ficará pronto no ano que vem e está um sonho", declarou ela.

Ao longo do bate-papo descontraído com os seguidores, Jade Magalhães ainda contou que seu irmão foi a primeira pessoa a saber de sua gravidez com Luan Santana. "Contei para o meu irmão, meus pais estavam viajando e na hora fiquei meio... Ele me deu os melhores conselhos sobre o que fazer naquele momento", relatou.

