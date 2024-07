Luan Santana anuncia espera do primeiro filho com Jade Magalhães

O cantor Luan Santana pegou internautas de surpresa ao anunciar a espera do primeiro filho, fruto do relacionamento dele com Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães deram mais um passo no relacionamento ao anunciarem nas redes que estão à espera do primeiro filho, nesta segunda-feira (22). Sem dar muitos detalhes sobre a gestação da namorada, o cantor exibiu uma série de fotos românticas, onde a influenciadora exibiu a barriga e ganhou um beijinho de Luan.

Como legenda dos cliques, Luan apenas colocou um coração vermelho. O casal escolheu uma paisagem natural, com um lago cercado por árvores, como cenário do primeiro "ensaio de gestante" de Jade. Para deixar a gravidez salientada, a namorada do cantor investiu em um cropped branco e calça jeans de cintura baixa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Nos comentários da publicação, amigos e fãs parabenizaram o casal: "Que lindos! O maior amor do mundo vem aí!", escreveu a influenciadora Gabi Luthai, que se tornou mãe recentemente. "Lindos! Que esse neném venha para trazer ainda mais alegria na vida de vocês", comentou Larissa Manoela. "Eu amo vocês demais! Sempre foi vocês dois. Sempre foi ela", celebrou uma fã de Luan.

A gravidez de Jade já era especulada por uma série de motivos, desde que Leo Dias apontou que um grande cantor brasileiro se tornaria pai em breve. Além disso, no clique mais recente da influenciadora, ela usou um grande xale que cobria parte do corpo, o que fez com que fãs especulassem que ela estaria escondendo a barriga.

A história de Luan e Jade

O cantor e a influenciadora se conheceram em 2008 em um show dele, no estado do Mato Grosso do Sul. Apesar de terem noivado em 2019, o casal se separou cerca de um ano depois, após 12 anos seguidos de união.

No entanto, neste ano, Luan e Jade deram mais uma chance ao amor. O casal anunciou que estavam juntos novamente através do Instagram, quatro anos após o rompimento: " As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva voando. Mas eu te perdi, caindo. P*p, foi f*da ver ela indo", declarou o artista na ocasião.