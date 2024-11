Jade Magalhães comenta sobre o quarto da primeira filha com Luan Santana

Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães contou como estão os preparativos para a chegada da primeira filha do casal: 'Um sonho'

A influenciadora digital Jade Magalhães está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida da primeira filha com o cantor Luan Santana, ela tem compartilhado com os fãs alguns detalhes sobre a nova fase de sua vida, além da expectativa para a chegada da bebê.

No domingo, 10, Jade separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a gestação. Por meio de seus stories no Instagram, a companheira de Luan Santana abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas para responder.

Questionada por um internauta sobre como estão os preparativos para o quarto da pequena, a famosa contou que o cômodo ainda segue em reformas. "O quartinho ainda não está pronto, inclusive, palpites sobre o tema?", disse Jade com uma foto ilustrativa, sem entregar detalhes.

Em seguida, a influenciadora revelou que a filha terá dois quartinhos, uma vez que o local definitivo ainda levará um tempo para ficar pronto. "Estamos nos últimos preparativos para o quarto provisório, definitivo mesmo ficará pronto no ano que vem e está um sonho", declarou ela.

Ao longo do bate-papo descontraído com os seguidores, Jade Magalhães ainda contou que seu irmão foi a primeira pessoa a saber de sua gravidez com Luan Santana. "Contei pro meu irmão, meus pais estavam viajando e na hora fiquei meio... Ele me deu os melhores conselhos sobre o que fazer naquele momento", relatou.

Vale lembrar que o casal ainda não revelou publicamente qual será o nome da bebê.

Jade Magalhães comenta preparativos para chegada da filha - Reprodução / Instagram

A inspiração para o quarto da filha de Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor Luan Santana e a namorada, a influencer Jade Magalhães, já estão pensando em como será o quarto de bebê da filha! Recentemente, ela deu um spoiler para os fãs sobre suas inspirações para a decoração do quartinho da herdeira.

Em uma foto nos stories do Instagram, Jade mostrou uma área de um quarto de menina montado em um showroom. Jade exibiu a foto de um quarto com decoração romântica, feita em tons de rosa e branco e com vários detalhes encantadores; confira detalhes!