Leandro Hassum se derrete em nova foto com a neta recém-nascida, Aurora

Que amor! O ator Leandro Hassum encantou os seguidores ao posar com a neta recém-nascida, Aurora, nos braços: 'Eu e ela'

O ator Leandro Hassum está deslumbrante desde a chegada da primeira neta, Aurora! Na noite de domingo, 13, o artista usou as redes sociais para compartilhar com o público uma nova foto ao lado da bebê recém-nascida, filha de Pietra Hassum e Caio Hara.

Por meio de seu Instagram oficial, Leandro publicou uma imagem segurando a pequena nos braços. Sem esconder o quanto morre de amores pela netinha, o ator aparece visivelmente encantado enquanto a observa em seu colo.

"Eu e ela…", declarou o avô coruja na legenda, acrescentando diversos emojis de coração. Nos comentários da postagem, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas à família de Leandro Hassum e também se derreteram pela pequena Aurora.

"Parabéns Hassum, sorte ela tem de ter esse avô engraçado e cheio de humor", disse uma internauta. "Que registro emocionante", falou outra. "Cadê o babador de vô? É imensurável o amor que a gente tem por esse pacotinho", escreveu uma terceira.

Mais cedo, Leandro chegou a compartilhar uma foto onde Aurora aparece segurando um de seus dedos. "Se me pedir para explicar… eu nem sei dizer o que sinto de tão grande que é transborda pelos olhos", declarou o ator.

Confira as fotos de Leandro Hassum com a neta:

