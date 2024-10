Nos EUA, Leandro Hassum divide nova foto em família e tranquiliza: 'Reunida'

O ator Leandro Hassum surgiu ao lado da família após o furacão Milton passar na região onde residem atualmente, nos EUA

O ator Leandro Hassum usou as redes sociais na quinta-feira, 10, para tranquilizar o público a respeito do bem-estar da família, que reside atualmente nos Estados Unidos. Após a passagem do furacão Milton na região onde se encontram, o artista rapidamente deu notícias sobre a situação local.

Em seu Instagram oficial, Leandro Hassum compartilhou uma foto ao lado da esposa, Karina Hassum, e da filha, Pietra, e garantiu que todos estão bem. No clique, ainda é possível observar a pequena Aurora, neta recém-nascida do ator, deitada em seu carrinho de bebê.

"Família reunida!!! Não tem furacão que separe", escreveu ele na legenda da postagem. A herdeira de Hassum ainda publicou um clique encantador ao lado da bebê. "6 dias com ela", derreteu-se a jovem.

Mais cedo, o ator explicou que os familiares passaram bem pelo furacão e desejou forças às pessoas atingidas pelo fenômeno. "Tudo certo, passamos pelo Milton. Todos bem. E para quem pegou o furacão de forma mais violenta, que tudo se restabeleça o mais rápido possível", disse o famoso.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

filha de Leandro Hassum com a herdeira recém-nascida - Reprodução/Instagram

Neta recém-nascida de Leandro Hassum rouba a cena em nova foto

Pietra Hassum, filha do ator e humorista Leandro Hassum, deu à luz sua primeira filha no início de outubro. Recentemente, a stylist usou suas redes sociais para compartilhar o primeiro clique de Aurora, que é fruto de seu relacionamento com o artista Caio Hara.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a pequena aparece usando uma roupa vermelha e deitada no colo de Caio. "Pai mais incrível", escreveu ela na legenda; confira mais detalhes!