Leandro Hassum comemora o nascimento da primeira neta, Aurora: ‘É linda'

Avô babão! Leandro Hassum celebra o nascimento de sua primeira neta, Aurora, e compartilha a sua alegria com o parto de sua filha, Pietra Hassum

Nesta sexta-feira, 4, Leandro Hassum está em festa com o nascimento de sua primeira neta! Em suas redes sociais, o ator e comediante provou que é um verdadeiro avô babão e anunciou em primeira mão a chegada da pequena Aurora Hassum, que é fruto do relacionamento entre sua filha, Pietra Hassum, com o produtor de eventos Caio Hara.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Leandro compartilhou uma foto de uma lousa na maternidade onde sua filha deu à luz. No quadro, a equipe deseja boas-vindas e feliz aniversário à pequena, confirmando seu nascimento. Na legenda, o mais novo vovô também comemorou e não escondeu a emoção ao falar sobre Aurora.

“Seja bem-vinda”, Hassum escreveu e se derreteu pela netinha, confirmando a data do nascimento: “04/10/2024. É lindaaaa!”, o ator declarou. Vale lembrar que Pietra Hassum e Caio Hara anunciaram a gestação da primeira herdeira em maio deste ano. Na ocasião, Leandro se emocionou e comemorou a chegada do mais novo membro de sua família.

Leandro Hassum anuncia o nascimento da neta, Aurora - Reprodução/Instagram

"É isso vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó, Kaka Hassum. Te amo filha, Pietra Hassum, e vou mimar muito minha linda neta”, disse o ato. Leandro também revelou que o nome da menina é uma homenagem a sua tataravó: “A Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns”, o comediante se derreteu com a novidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Filha de Leandro Hassum desabafou na reta final da gravidez:

No mês passado, Pietra Hassum, filha de Leandro Hassum, abriu o coração em um desabafo sincero sobre os desafios da reta final de sua primeira gravidez. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que está passando por diversas dificuldades e revelou que está se sentindo culpada devido à ansiedade pelo nascimento de sua filha.

Através dos stories do Instagram, Pietra compartilhou um desabafo detalhando os desconfortos físicos e emocionais que está enfrentando à medida que a chegada de sua filha se aproxima: “Gente, final de gravidez não sei se só pra mim ou pra todo mundo, mas não é nada fácil, tá? Eu vivo em constante desconforto”, iniciou o relato.