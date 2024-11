Laura Neiva posta nova foto de sua filha recém-nascida

Após quase 20 dias do nascimento de sua terceira filha com Chay Suede, Laura Neiva posta registro fofíssimo da herdeira chamada Ana; veja

A terceira filha de Laura Neiva e Chay Suede, a recém-nascida Ana, teve uma nova foto compartilhada na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 26, a modelo postou um registro encantador da pequena e deixou os internautas ainda mais curiosos para vê-la.

Sem mostrar como está o rostinho da caçulinha após quase 20 dias de seu nascimento, a famosa exibiu apenas os pezinhos dela. Contudo, só com o clique os fãs já puderam ver que a bebê é pura fofura.

A única vez que Laura Neiva revelou o rosto da herdeira foi quando ela anunciou o nascimento da pequena. No dia 10, A atriz publicou a primeira foto da herdeira e contou qual seria o nome. Chay Suede, que está no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, também postou uma foto com a bebê e se declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!", escreveu o intérprete do personagem Mavi.

Veja a nova foto da filha de Laura Neiva e Chay Suede:

Quantos filhos Laura Neiva e Chay Suede têm?

Além da recém-nascida Ana, Laura Neiva e Chay também são pais de Maria, de 4 anos, de José, de 3 anos. A decisão do casal em descobrirem o sexo da terceira filha somente no parto foi uma ideia da famosa - aceita imediatamente pelo papai.

Nas últimas semanas, logo quando a caçulinha chegou em casa, o ator encantou ao mostrar os irmãos com a bebê no colo.

