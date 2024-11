Chay Suede mostra momento fofo da filha recém-nascida com os dois irmãos

Marido de Laura Neiva, o ator Chay Suede registrou os filhos mais velhos do casal segurando a recém-nascida, Ana, no colo

O ator Chay Suede está radiante com o nascimento de Ana, sua terceira filha com Laura Neiva! A chegada da caçula dos famosos ao mundo aconteceu na sexta-feira, 8, e só foi revelada pelo casal na tarde de domingo, 10, quando publicaram as primeiras fotos da bebê.

Na tarde de segunda-feira, 11, Chay, que está no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, dividiu com os seguidores novos registros da recém-nascida. Por meio de seus stories no Instagram, o intérprete de Mavi compartilhou um momento fofíssimo da pequena Ana com os dois irmãos, Maria, de 4 anos, e José, de 3.

Nas imagens publicadas pelo ator, os herdeiros mais velhos aparecem sentados em um sofá segurando a caçula no colo. Esbanjando alegria, Maria e José não pouparam sorrisos ao posarem para as fotos.

Mais cedo, Laura Neiva compartilhou um clique encantador ao lado das duas filhas. O momento, registrado especialmente por Chay Suede, mostra a atriz e a primogênita derretidas enquanto observam a pequena Ana.

Vale lembrar que o casal optou por descobrir o sexo da terceira filha somente no parto. A ideia partiu da famosa e foi aceita imediatamente pelo papai.

Confira as fotos dos três filhos de Chay Suede:

Chay Suede relembra início de relacionamento com Laura Neiva

Recentemente, Chay Suede tomou café da manhã no Mais Você e se derreteu ao falar da esposa, Laura Neiva e relembrar o começo do relacionamento dos dois. Vale lembrar que o casal está junto desde 2014 e está à espera de seu terceiro filho.

"Conheci a Laurinha quando a gente fez um filme juntos em 2013, mas a gente só começou a namorar mesmo em 2014. São dez anos... Juntos há dez e casados há cinco", contou o ator para Ana Maria Braga. Durante o café da manhã, ele ainda falou mais sobre os bastidores de como pediu a modelo em casamento; confira detalhes!

