Laura Neiva exibe barrigão de grávida ao curtir o dia na praia com a família

A atriz Laura Neiva, que está à espera de seu terceiro filho com Chay Suede, encantou os fãs ao mostrar seu passeio na praia

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques do seu dia em família.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro com sua mãe, Michele França, a irmã, Teresa, e os dois filhos Maria, de quatro anos, e de José, de dois, frutos de seu casamento com o ator Chay Suede.

Além de mostrar o passeio em família, Laura também postou cliques exibindo o barrigão de sua terceira gestação e sua ida ao teatro. "Dump mais um final de semana no Rio", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Laura e Chay decidiram só descobrir o sexo do terceiro filho no momento do parto. "A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais. Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia", revelou o ator em entrevista ao Fantástico, da Globo.

Confira:

Chay Suede e Laura Neiva lamentam morte do cachorro

Chay Suede e Laura Neiva usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para lamentar a morte do cachorro de estimação da família. O pet estava com eles desde 2019 e viu a chegada dos filhos deles, Maria, de quatro anos, e de José, de dois.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto do cachorro e lamentou sua partida. "Meu Pretinho, essa foi a primeira foto que tirei de você, no dia que você entrou na nossa vida, em 2019. Você viu a mamãe e o papai se casarem, viu nossos filhos nascerem, cuidou da nossa família com tanto amor [...]", desabafou Chay em um trecho.

Laura recordou várias fotos com o cachorro e se despediu. "Hoje o meu Preto foi descansar. Ele chegou no mesmo dia que nos mudamos pra nossa casa, esteve presente na mudança, no nosso casamento, no nascimento dos nossos filhos. Ele foi embora muito cedo e já tá deixando muita saudade, mas a dor que ele estava sentindo era muito maior", disse a atriz. Confira as publicações completas!