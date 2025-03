José Leonardo esbanja fofura em foto com Virginia Fonseca

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece com o filho José Leonardo, de seis meses, e o bebê esbanjou fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Neste sábado, 15, a digital influencer curtiu o dia em família e encantou ao posar com o filho José Leonardo, de seis meses, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

Na imagem, a famosa apareceu usando um biquíni laranja enquanto o bebê estava com uma roupa de policial. Além disso, o pequeno esbanjou fofura ao sorrir para a câmera.

"Perdi tudo no goido policial gente. Vê se eu do conta disso", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Ele é muito perfeito", disse uma internauta. "Está a cara do papai", comentou outra. "Nunca vi mais simpático", elogiou uma terceira.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Obras

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 14, a digital influencer contou que decidiu fazer uma reforma em sua mansão de 7 mil m², localizada em um condomínio fechado em Goiânia.

A famosa optou por aumentar o seu closet. Além disso, Virginia contou que pretende fazer um espaço apenas para guardar bolsas e ainda colocar uma porta blindada.

“A gente aumentou o nosso closet! Vai vir os móveis planejados, que é a parte que mais demora! Aqui vai ser tudo móvel e vai ter um sofá, vai ficar bem bonito…Vai ter uma porta blindada”, disse ela.

A propriedade conta com academia, cinema, biblioteca e uma brinquedoteca para os filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Leia também: Virginia Fonseca impressiona com fotos da festa de casamento de Samara Pink