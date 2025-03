Filha de Fernanda Paes Leme esbanja fofura em fotos na praia: 'Linda demais'

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou novos momentos ao lado da filha, Pilar, de 10 meses, de seu relacionamento com Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou novos momentos ao lado da filha, Pilar, de 10 meses, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Nesta quinta-feira, 13, a artista encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a pequena curtindo a praia.

"Eu achando que ia arrasar em minhas fotos na praia. A realidade: Só tem foto da Pilar em minha galeria. Mães e pais, quando a gente para de achar LINDO tudo que nossos filhos fazem? Nunca, né?! Pipa pisca pra mim e eu acho o máximo, já tiro foto, faço vídeo, envio pra família toda", escreveu na legenda da publicação.

"Mas é muito gostoso isso de ter registros. Eu olho coisas de 2 meses atrás e percebo o quanto ela cresceu, desenvolveu, ficou m)ais esperta, aprendeu novas formas de se comunicar. E como esse perfil virou da Pipa mesmo, fiquem com esse carrossel de amor purinho", finalizou.

Nos comentários, os internautas escreveram: "É bem assim .....meu celular tá sempre com memória cheia por causa das mil fotos por dia que tiro do meu filho", disse um. "A Pilar é tao linda, carismática e simpatica!!!!! Que delicia!!!! Amo vocês!", declarou outra. "É assim mesmo kkkk mas amamos! Pilar linda demais no seu passeio Pernambucano", elogiou uma terceira pessoa.

Veja as fotos compartilhadas:

Fernanda Paes Leme revela como é a decoração do quarto da filha, Pilar

Recentemente, Fernanda Paes Leme mostrou como é o quatro de sua filha, Pilar, na casa dela no sítio. No registro, ela mostrou que o espaço conta com animais de pelúcia, quadros de plantas e potinhos em formato de cogumelos."Fiquei devendo de mostrar pra vocês o quartinho da Pilar no sítio e antes tarde do que nunca, né?! Eu amo estar aqui com ela, ouvindo o barulho dos bichos, do vento lá fora e ninando minha pequena nessa paz e beleza de quarto. Muito orgulhosa de todos nós nesse espacinho da Pipa", escreveu ela na legenda da publicação. Veja mais!

