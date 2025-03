Angelo Paes Leme confessa importância de História de Amor na carreira: 'Emocionou o Brasil'

Angelo Paes Leme está no ar com a reprise de 'História de Amor'; em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra os bastidores da novela

Angelo Paes Leme (51) está no ar na TV com a reprise de História de Amor. A história é tida como um dos grandes clássicos da teledramaturgia e ficou marcada no coração de muitas pessoas, este é o caso do ator. Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra a importância da novela na carreira e destaca: "Emocionou o Brasil".

Exibida originalmente em 1995, e escrita por Manoel Carlos (92), a novela ocupa a faixa do Edição Especial da Globo, substituindo Cabocla (2004). Angelo Paes Leme revela que foi pego de surpresa com a notícia da reprise.

"Foi uma surpresa essa reprise! História de Amor foi uma novela que emocionou o Brasil. E tem sido muito interessante rever nos dias de hoje esses personagens e seus conflitos". Na trama, Angelo Paes Leme interpreta Caio Paiva.

"Foi o meu primeiro personagem de grande sucesso. Tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E fazer parte de uma grande história realizada por atores maravilhosos". Namorado de Joyce (Carla Marins), Caio é um rapaz ambicioso que enxerga na gravidez da jovem um empecilho para realizar seus objetivos de vida. O ator revela suas cenas mais marcantes.

"Tenho muitas lembranças. Mas o que mais me marcou foi a parceria com a Carla Marins. Fizemos um casal polêmico, que é comentado até hoje. Muitas cenas me marcaram. Muitas brigas intensas foram protagonizadas pelo casal. Mas gosto muito das cenas de amor e reconciliação. Me emocionaram muito", declara.

Angelo Paes Leme interpretou o polêmico Caio em História de Amor/ Foto: TV GLOBO / Arley Alves

APRENDIZADO PARA VIDA

Alguns artistas não gostam de assistir os trabalhos antigos, mas este não é um problema para Angelo Paes Leme, pelo contrário. O ator menciona a importância do trabalho na carreira e o aprendizado que levou para vida.

"Essa trabalho foi um grande aprendizado. Estava ao lado de grandes atores e de uma equipe sensacional. Aproveitei cada momento dentro e fora de cena. Quando revejo costumo me divertir. Acho graça de me ver tão novo! Um garoto!!!", finaliza Angelo Paes Leme.

Atualmente, o ator aguarda a estreia do filme Câncer com Ascendente em Virgem, com Suzana Pires (48) e Marieta Severo (78). E no segundo semestre vai estrear um espetáculo, um texto de Yasmina Reza, Deus da Carnificina.

Leia mais em:Angelo Paes Leme mostra a casa que construiu na Serra do RJ

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: