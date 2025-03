Preta Gil se emociona com homenagem do pai, Gilberto Gil, em show

Emoção! A cantora Preta Gil foi surpreendida com uma homenagem do pai, Gilberto Gil, durante um show da turnê 'Tempo Rei'; veja vídeo

Preta Gil viveu um momento bastante emocionante na noite de sábado, 15! A cantora, que recebeu alta hospitalar recentemente após uma infecção no trato urinário, marcou presença no show de abertura da turnê 'Tempo Rei', de seu pai, Gilberto Gil.

Durante a apresentação realizada em Salvador, na Bahia, o artista dedicou a música 'Drão' à herdeira, que estava na plateia rodeada de amigos e familiares. Enquanto o veterano cantava a canção, fotos dele com Preta foram exibidas no telão.

Bastante emocionada, a filha de Gilberto Gil não conseguiu segurar as lágrimas ao presenciar o momento especial. Por meio das redes sociais, a cantora mostrou um trecho do momento em que foi homenageada pelo pai.

"Eu tenho vários vídeos que fiz do show hoje, mas escolhi esse pra postar pois fui pega de surpresa por meu pai, que dedicou #drão pra mim! Eu não sei explicar o que senti hoje, por hora eu só sei agradecer!!! Obrigada pai por tudo! Eu te amo!", escreveu ela na legenda da postagem.

Mais cedo, Preta Gil retornou às redes sociais após passar um período afastada e falou pela primeira vez a respeito de sua internação mais recente, ocorrida há cerca de uma semana. "Quando eu estiver com a sonda, eu tenho que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea, foi o que aconteceu comigo", explicou.

"Eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter, no lado direito, por conta de um tumor que eu tinha no ureter. Então, essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem", completou ela.

Médico explica internação em diagnósticos como o de Preta Gil

A cantora Preta Gil (50) estava internada em um hospital particular de Salvador, na Bahia, desde o último sábado, 8, diagnosticada com quadro de infecção urinária. A estrela está recuperada e recebeu alta médica na última sexta-feira, 14. A informação foi confirmada para a Quem.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da apresentadora. Segundo o especialista, é importante esclarecer que existem vários graus de infecção urinária, o que determina o nível de seriedade da doença é o quadro clínico do paciente junto dos exames de sangue; confira mais detalhes!

