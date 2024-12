João Gomes e Ary Mirelle celebram 11 meses do filho com festa temática

João Gomes e Ary Mirelle celebraram os 11 meses do filho Jorge com uma festa temática e o bebê esbanjou fofura nas fotos

Em suas redes sociais, Ary Mirelle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 16, a digital influencer celebrou os 11 meses do filho Jorge, fruto do seu relacionamento com João Gomes, com uma festa temática.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos da comemoração, que teve como tema Mario Bros. Os papais se vestiram a caráter e o bebê também surgiu fantasiado como o personagem principal do famoso jogo de video game.

"Último mesversario com esse super Mario lindo. E sou só gratidão a Deus por cuidar tão bem da nossa família e por ter nos abençoado com esse bebê lindo, feliz e saudável", escreveu a mamãe coruja.

Emoção

O cantorJoão Gomes foi o convidado do quadro Tamanho Família, do programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a atração, o artista se emocionou ao revisitar sua trajetória de vida e lembrou que, quando começou a fazer músicas, não sonhava em ser famoso, apenas de viver de forma mais digna.

"Eu não sei se foi a perseverança. Não sei o que aquelas canções tinham. Mas eu tinha muita fé em Deus que eu poderia cuidar daquelas pessoas. Tinha certeza que queria ser alguém. Não alguém famoso. Eu queria ser alguém com dignidade, uma pessoa honesta. Sempre foi muito difícil, mas Deus me apresentou pessoas que puderem me ajudar a realizar meu sonho", desabafou.

"Quando eu comecei a cantar, eu tinha uma vontade tão grande de ajudar meu parceiro da sanfona, de dar uma sanfona a ele. Eu não tinha a noção o quanto aquela vontade poderia me ajudar a ser alguém. Era só esse desejo que eu tinha. Aí Deus me deu muito mais do que eu esperava com a música", continuou João Gomes.

