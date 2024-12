Ary Mirelle encanta internautas com registro de João Gomes com o filho

Ary Mirelle usou as redes sociais para compartilhar que João Gomes e o filho, Jorge, contraíram gripe mesmo com o cantor dormindo longe do pequeno

Na madrugada deste domingo, 22, Ary Mirelle encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro do filho, Jorge, com João Gomes. Mais cedo, a influenciadora contou em seu perfil oficial do Instagram que o cantor dormiu no chão para não transmitir gripe ao pequeno, mas ele acabou contraindo o vírus, assim como o pai.

"Meu amor tá dodói, minha gente. Tá um dengo só... dois dias já tendo febre e gripe. Tá dormindo no colchão porque está com medo de Jorge adoecer também. Mas tô aqui do ladinho cuidando", contou Ary.

No story seguinte, a mamãe coruja se derreteu com momento carinhoso de Jorge e João Gomes. "Neném acabou gripando também. Ele quer ficar de grudinho no pai de todo jeito", declarou.

Ary Mirelle encanta com registro de João Gomes com o filho. Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes e Ary Mirelle celebram 11 meses do filho com festa temática

Em suas redes sociais, Ary Mirelle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Na última segunda-feira, 16, a digital influencer celebrou os 11 meses do filho Jorge, fruto do seu relacionamento com João Gomes, com uma festa temática.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos da comemoração, que teve como tema Mario Bros. Os papais se vestiram a caráter e o bebê também surgiu fantasiado como o personagem principal do famoso jogo de video game.

"Último mesversario com esse super Mario lindo. E sou só gratidão a Deus por cuidar tão bem da nossa família e por ter nos abençoado com esse bebê lindo, feliz e saudável", escreveu a mamãe coruja.

