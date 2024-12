Ary Mirelle rebate comentário inconveniente de internauta: 'Não pode'

A influenciadora digital Ary Mirelle não ficou calada diante de uma crítica sobre sua vestimenta nesta sexta-feira, 13. Veja o que ela disse!

A influenciadora digital Ary Mirelle não ficou calada diante de uma crítica sobre sua vestimenta nesta sexta-feira, 13. Após compartilhar um vídeo nos stories do Instagram mostrando o estado de seu cabelo, ela foi surpreendida por um comentário sobre sua calcinha e fez questão de responder.

"Lindo, faltou trocar a calcinha por um shortinho ou uma calcinha sem costura", disse a pessoa. "Até da calcinha, mulher", disse a esposa do cantor João Gomes, que completou ao compartilhar um print da mensagem: "Não, minha gente, parece mentira. Não pode nem usar a abafa peido em paz dentro de casa. Até da calcinha alheia estão falando agora."

Storie de Ary Mirelle (Reprodução/Instagram)

Como foi 2024 para Ary Mirelle?

Ary Mirelle teve um ano inesquecível em 2024, repleto de conquistas. Entre os grandes destaques na vida da jovem estão o casamento com o cantor, em outubro, e o nascimento do filho do casal, Jorge, em janeiro.

“O nascimento do meu filho transformou tudo. Não sabia como seria ser mãe, se conseguiria fazer esse papel bem, mas dou meu melhor todos os dias. Aprendi muito nesse último ano, cresci como mulher, como mãe e também como esposa. Ver o sorriso do Jorge todos os dias é uma sensação única, que me dá força. Sou muito grata ao João, porque fazemos tudo um pelo outro e pelo nosso filho”, celebrou a jovem de 22 anos.

A influenciadora também refletiu sobre seu crescimento nas redes sociais que permitiu presentear a própria mãe com um apartamento e um carro: “Tenho cada vez mais entrado nesse mundo da internet e fico muito feliz por como as pessoas me abraçaram. No começo, era muito tímida, travada. Não sabia se iriam se identificar comigo, mas fui me soltando aos poucos".

