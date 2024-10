Isabelle responde a questionamentos sobre suposta gravidez com Matteus Amaral

Vem neném? Isabelle Nogueira conta como reagiu ao ser abordada na rua sobre suposta gravidez com Matteus Amaral, do BBB 24

Nesta quarta-feira, 23, Isabelle Nogueira viveu uma situação inusitada ao ser questionada sobre seu suposto ‘neném’ com Matteus Amaral. Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 24 revelou que levou um susto ao ser parada por uma senhora, que perguntou onde estava seu bebê com o vice-campeão do reality show da Globo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isabelle revelou que estava indo realizar um exame, quando foi abordada por um grupo de admiradores. Entre os fãs, estava uma senhora, que perguntou sobre o bebê dela: "Uma senhora perguntou 'ué, cadê o bebê? Você não estava grávida?', apontando pra minha barriga”, a Cunhã-Poranga contou.

“Eu respondi 'o quê? Como assim, de onde saiu isso?", Isabelle revelou sua reação ao ser confrontada sobre a suposta gravidez. Matteus também reagiu ao questionamento: “Do nada”, ele falou sobre o bebê de mentira. Vale lembrar que apesar da gestação ser apenas uma especulação, o gaúcho já compartilhou que tem planos de ter filhos no futuro.

“Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, Matteus contou à CARAS Brasil.

No entanto, Alegrete explicou que pretende alcançar algumas conquistas antes de pensar nos herdeiros com Isabelle: “Quero muito construir um patrimônio, dar uma condição boa para a minha família, para a minha mãe, para a minha avó, deixá-las bem estruturadas, e construir minha família. Acho que quase todo mundo tem esse objetivo”, disse.

“Eu e Isabelle temos esses planos. Só que agora a gente está nesse embalo de construir a nossa vida, esse patrimônio, juntar dinheiro, porque não adianta colocar uma vida no mundo e não dar uma base boa”, disse o gaúcho, que reforçou: “A gente está se organizando, tendo uma base boa; e até pra gente se conhecer cada vez mais, sabe?”, contou.

Isabelle fala sobre decisão de morar com Matteus:

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira deu detalhes da sua decisão de morar com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral. O casal, que iniciou o romance nos últimos dias de confinamento do reality show da TV Globo, decidiu dar um passo na relação e já se encontram no novo lar. Em entrevista ao portal GShow, ela contou sobre a nova fase.

