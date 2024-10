Ex-BBB Isabelle abre o jogo sobre decisão de morar com Matteus: 'Dar certo'

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira deu detalhes da sua decisão de morar com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira deu detalhes da sua decisão de morar com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral. O casal, que iniciou o romance nos últimos dias de confinamento do reality show da TV Globo, decidiu dar um passo na relação e já se encontram no novo lar.

Em entrevista ao portal GShow, ela contou: "O maior peso para a gente de fato morar juntos foi o nosso relacionamento. Para a gente fazer dar certo, porque a minha vida é muito corrida, a vida dele também", disse a amazonense.

A ex-sister contou que, nos últimos meses, os dois tentaram seguir exemplos de outros casais que moram longe, mas não deu certo. "Existem relacionamentos à distância em que as pessoas conseguem se encontrar no meio do caminho ou estão com algumas horas de diferença. Para nós, a viagem da cidade dele para a minha levava 18 horas", detalhou.

"A gente já estava entrando em atrito, porque não tinha paradeiro certo. Eu estava indo muito ao Amazonas, ele na terra dele, com muitos compromissos, aí uma semana em São Paulo ali, outra no hotel, eu na casa da minha tia, que mora em São Paulo... A gente precisava ter um ponto fixo e não ser mais o Amazonas e o Alegrete. Então, esse ponto fixo se tornou São Paulo", complementou.

Oportunidades de traballho

E o aumento de oportunidades de trabalho também motivou a mudança. "Outro ponto importante para essa mudança também é a questão dos trabalhos, porque aqui em São Paulo é onde tudo acontece, onde tem os eventos. Por exemplo, estou aqui agora de manhã, e de noite surge um evento e uma publi", relatou Isabelle.

E continuou: "Estando no Amazonas é um pouco mais delicado. Aproveitando esse momento que ainda é um pós-BBB, eu abracei essa oportunidade e linkei o útil ao agradável".