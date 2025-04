Sandra Annemberg mostra maquiagem pronta para festa da Rede Globo

Em suas redes sociais, Sandra Annemberg mostrou a sua maquiagem pronta para celebrar os 60 anos da Rede Globo. Confira!

Em suas redes sociais, Sandra Annemberg sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, acontece a festa em comemoração aos 60 anos da Rede Globo e a jornalista fez questão de mostrar a maquiagem escolhida para o evento especial.

Sandra publicou uma foto em que aparece sorridente com uma maquiagem neutra e clássica, com sombra marrom e batom rosa.

A famosa, no entanto, fez mistério a respeito do look. "Make pronta para a festa! Só falta me trocar para o mega Show 60 Anos de TV Globo", escreveu ela na legenda da publicação.

Preparativos

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, está nos últimos preparativos para a festa de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou o momento em que estava sendo maquiada e tendo o seu cabelo feito pelos profissionais de beleza, além de uma prévia de seu look.

Nas imagens, a rainha de bateria da Salgueiro é vista usando o celular enquanto o profissional de beleza passa corretivo em seu rosto. O look de Vivi, aparentemente, é uma vestido preto de paetês. "Preparando", escreveu na legenda da publicação.

A comemoração dos 60 anos da Globo conta com diversas homenagens à história da emissora, em diferentes áreas e uma programação especial - de uma edição do Video Game à chegada de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo.

Dos 60 anos que a Globo está no ar, em 52 o Fantástico é exibido aos domingo. Muitos quadros comporam o programa, nos anos 80 e 90, a atração contou com o concurso de beleza: Garota do Fantástico. Viviane foi vitoriosa em 1994, aos 19 anos.

