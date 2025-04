Após dia de compras, Bruna Biancardi leva Mavie à Disney pela primeira vez

A influencer Bruna Biancardi mostra a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o futebolista Neymar Jr., conhecendo os parques temáticos da Disney

A influencer Bruna Biancardi compartilhou, nesta segunda-feira, 24, a primeira visita da primogênita, Mavie, de um ano, aos parques temáticos da Disney, em Orlando, Estados Unidos. Nas imagens, a filha de Neymar Jr. aparece sorridente usando as famosas orelhinhas dos mascotes do parque.

A viagem incluiu ainda uma visita ao castelo da Cinderela, fotos com os personagens e compras na loja de lembranças.

Grávida, Biancardi também está acompanhada de sua mãe, Telma Fonseca, a irmã, Bianca Biancardi, a cunhada, Rafaella Santos, além de amigas. Isso porque ela viajou ao país para fazer compras do enxoval da filha Mel, segunda gravidez com o craque do Santos.

Além de irem às compras e irem à Disney, as meninas também curtiram as praias de Miami.

O que Bruna Biancardi fazia antes de namorar Neymar?

Bruna Biancardi se formou em Negócios da Moda para ajudar o pai com sua marca, a Long Island criada no final dos anos 80. Lá, ela trabalhava com marketing.

"Participava das campanhas, elaborava tudo, escolhia os modelos, o briefing junto com o pessoal do estilo", contou em entrevista a revista Marie Claire.

De acordo com o perfil de Bruna no LinkedIn, ela virou responsável pelo departamento de marketing, onde planejava ações, contratava equipe de campanha (modelos, fotógrafos, stylists e mais), revisava materiais gráficos, monitorava as redes sociais, entre outros. Logo depois, ela começou a encabeçar o setor do e-commerce.

