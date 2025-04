Gloria Perez comenta trauma vivido em remake de 'Pecado Capital': 'Foge do controle'

A autora Gloria Perez expõe trauma vivido durante o remake de 'Pecado Capital' e relembra tensão entre os protagonistas; saiba detalhes!

Após encerrar seu contrato fixo com a TV Globo, a autora Gloria Perez relembrou um momento traumático vivido durante o remake da novela Pecado Capital, exibido entre 1998 e 1999. Ao adaptar a obra original de Janete Clair (1925-1983), Gloria foi surpreendida por uma forte desavença entre os protagonistas, o que a obrigou a mudar o rumo da história e abandonar a homenagem que havia planejado à consagrada autora.

“Foi uma experiência que me deixou traumatizada pelo resto da vida com remake. Claro que era uma preciosidade você ter um texto de Janete Clair, porque ninguém tinha uma carpintaria como ela, tão perfeita para conduzir uma história com começo, meio e fim”, disse a autora durante o programa Sem Censura, da TV Brasil.

“O que tinha ficado na memória afetiva do público era o romance entre Salviano e Lucinha. As pessoas vieram com uma expectativa para ver o casal de novo e comparar. Elas querem reencontrar o que era importante ali, o que elas amaram ali”, completou.

Na versão original de Pecado Capital, Betty Faria e Lima Duarte interpretaram os protagonistas. Já no remake, Gloria Perez se deparou com uma forte desavença entre Carolina Ferraz e Francisco Cuoco, que assumiram os mesmos papéis na nova adaptação.

“No início da gravação, o meu Salviano brigou com a minha Lucinha" , revelou.

"Se recusaram a beijar, a olhar, a fazer cena de amor. Eu fiz um Romeu e Julieta sem Romeu e Julieta. Não considero um remake, porque ficou pouca Janete ali. Tive que sair inventando coisas. Não fiz a ela a homenagem que eu queria fazer", comentou.

“Em novela, você pode ter tudo, elenco e uma produção maravilha, mas tem um elemento que foge do nosso controle: o mágico. Quando você mistura tudo, a magia se faz ou não se faz. Esse ingrediente foge do seu controle. Por isso, não quero mais fazer remake. Prefiro me inspirar em uma história”, concluiu Gloria Perez.

