Conheça Elis Cabral, a estrela mirim da novela Dona de Mim

Em entrevista na CARAS Brasil, Elis Cabral conta sobre sua primeira experiência como atriz na novela Dona de Mim, da Globo, e o que mais gosta de fazer nos bastidores das gravações

A atriz mirim Elis Cabral, de 7 anos, faz a sua estreia em novelas como a personagem Sofia em Dona de Mim, nova trama das 7 da Globo. Ela interpreta a garotinha que foi adotada por Abel (Tony Ramos) e Filipa (Cláudia Abreu). A personagem Sofia é uma menina brincalhona e que adora fazer pegadinhas com as babás, mas isso acaba quando ela conhece Leo (Clara Moneke). Em entrevista na CARAS Brasil, Elis contou sobre os bastidores das gravações e revelou seu grande sonho.

A pequena Elis é um rosto novo no mundo artístico. A novela é seu primeiro trabalho e ela está aprendendo bastante com as primeiras gravações. "Estou todos os dias aprendendo algo novo com os atores mais experientes. Mas como eu sou levada, estou aprendendo a me concentrar, porque eu fico agitada. Fico muito feliz aí não paro de falar. Então estou aprendendo a respirar mais e me acostumar com esse sonho para fazer o melhor sempre", afirmou ela.

Inclusive, Elis é bem parecida com Sofia. "Uma das coisas que temos de parecido é o gosto de se vestir e a sapequice dela, eu também sou bem levada e brincalhona. A gente é diferente nos momentos de tristeza. A Sofia fica muito sozinha, isso é mais difícil de acontecer comigo, eu tenho muitos amigos", disse ela, que ainda destacou o que acha mais legal neste trabalho. "A Sofia é uma menina rica, então ela tem um quarto incrível que eu amooooo. E fazer a Sofia me faz também entender o lado triste de não ter amigos, é bom conhecer isso pra eu sempre amar meu amigos e minha família. Também é muito legal poder fazer bastante bagunça sendo a Sofia".

O teste para Dona de Mim

A atriz mirim Elis Cabral passou por testes antes de ser a escolhida para viver a Sofia na novela Dona de Mim. E ela tem ótimas memórias dessa fase, inclusive de como contou para os pais que tinha sido aprovada. "Quando fui para o teste, meus pais conversaram comigo que eles só queriam me conhecer e que lá eu faria um monólogo para eles saberem como eu era. Por isso eu não fiquei nervosa, eu achava que era só pra conversar com os tios e as tias da Globo. Aí eu fui outras vezes e meus pais me falaram que eles estavam gostando de mim, que queriam me conhecer mais. Até que teve um dia que o tio Allan Fitterman fez uma surpresa e pediu para eu contar para o meu pai, que estava me esperando lá fora, que eu tinha sido aprovada. Foi muito emocionante. Meu pai chorou e quando eu vi, estava todo mundo chorando, e eu com vergonha [risos]", afirmou.

A timidez de Elis Cabral

Elis Cabral ainda confessou que é um pouco tímida. Quando teve as primeiras experiências como atriz contratada na Globo, ela viveu momentos de timidez, mas superou todos com muito apoio e alegria nos bastidores da novela. Ao relembrar o primeiro encontro com os atores, ela disse: "Eu fiquei com vergonha, porque eu só via na TV. Aí eles foram falando comigo, me pegando no colo, brincando, e eu fui vendo que é todo mundo igual né? Comecei a brincar com todo mundo também. Mas às vezes, quando eu passo pelos estúdios e vejo alguém de outra novela, ainda tenho vergonha [risos]", contou.

Os bastidores da novela

Quando não está gravando, Elis se diverte com o elenco e adora comer um lanchinho. "Comer as comidas das cenas [risos]. É tudo de verdade, eu pensei que fosse de mentira, também gosto de brincar com os tios, a tia Clara Moneke, Tio Juan, Tio Rafa, Tio Tony, Tia Cacau, e pular no colo da Minha avó Suely", brincou.

Inclusive, a rotina dela é bem corrida para estudar e gravar. "Tem sido muito corrido nesse início, mas tá dando pra fazer tudo direitinho. Eu vou para a escola de manhã. Na volta, eu almoço, tomo banho e já começo a pensar nas cenas que preciso pro dia, vamos conversando, passando as cenas e isso me ajuda muito. Na volta, eu tomo banho, janto, faço meu dever de casa e vou dormir pro outro dia", contou.

A atriz mirim também revelou que ainda não sabe se vai ser atriz quando crescer, mas está gostando bastante da profissão. Ao ser questionada se sempre quis ser atriz, ela respondeu: "Uma vez meus pais perguntaram isso e eu sempre digo a mesma coisa, eu adoro brincar de fingir que sou outra pessoa. Eu adoro pegar uma frase e falar de formas diferentes, triste, feliz, animada, chateada, com raiva... parece que estou conversando comigo mesma, é engraçado", disse ela, e completou: "Acho que sou muito pequena ainda, mas por enquanto estou gostando muito de ser atriz, e eu também gosto muito de animais, assim como a Sofia. Eu queria ser médica, mas eu tenho medo de sangue, então também penso em ser veterinária e atriz".

Por fim, Elis contou qual é o maior sonho que quer realizar: "Eu tenho muita vontade de ir pra Disney, é meu maior sonho hoje".

