Após polêmicas, Cauã Reymond e Bella Campos vivem nova fase nos bastidores de Vale Tudo

Os atores Cauã Reymond e Bella Campos, que contracenam na novela da TV Globo, são alvos de rumores de uma possível tensão entre eles nos bastidores da trama

Nas últimas semana, os atores Cauã Reymond e Bella Campos estiverem no centro de uma suposta tensão nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. A emissora, agora, teria avaliado que o desconfoto entre os dois chegou ao fim. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da coluna F5, da Folha de São Paulo, o clima das gravações está tranquilo com direito até de trocas de piadas entre eles.

Desde quarta-feira, 23, Cauã e Bella dividiram o set em intensas sessões de gravação – somando cerca de 19 horas – sob a supervisão do diretor artístico Paulo Silvestrini. Dando a entender de que os supostos atritos sobre a atuação de Bella - indicados pela Veja - ficaram para trás.

A Globo teria concluído que Silvestrini conseguiu neutralizar a crise antes que ela comprometesse a rotina de trabalho. A maneira como Cauã amenizou o assunto publicamente, também teria sido vista como estratégica para conter especulações.

Foto: Globo / Fabio Rocha

Clima tenso nos bastidores de Vale Tudo

Nas últimas semanas, a revista Veja afirmou que Bella se desentendeu com Cauã nos bastidores. Isso porque ele teria reclamado sobre a atuação da atriz em uma cena. Uma discussão teria ocorrido no estacionamento da emissora.

As especulações também apontam que Bella teria reclamado ao diretor da trama, Paulo Silvestrini, sobre o comportamento de Cauã, chamando-o de mau colega, debochado, displicente, agressivo e machista.

A situação foi aumentando por causa das histórias publicadas na imprensa, o que causou uma tensão entre o elenco e o ator. Cauã, inclusive, conversou com Silvestrini para falar sobre a relação com os seus colegas - já que le tamém foi apontado como envolvido em um climão com o ator Humberto Carrão.

Leia também: Médico alerta sobre saúde mental de Cauã Reymond nos bastidores da Globo: 'Exposição pública'