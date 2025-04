Gabriella Mustafá revela maior desafio na gravidez: 'Foi muito difícil'

A atriz Gabriella Mustafá, que está à espera do primeiro filho, Francisco, respondeu algumas perguntas dos seus seguidores sobre a gravidez

Gabriela Mustafá decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta segunda-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos fãs sobre a sua gravidez. Ela está à espera de Francisco, fruto de seu casamento com Mauro Andrade.

A atriz, então, respondeu uma fã que quis saber o "maior desafio durante a gestação". "Para mim, a alteração de humor foi muito difícil... quase não se reconhecer dessa maneira, sabe?", escreveu ela, que também gravou um vídeo falando sobre essa situação.

"Os desafios são muitos. A sua vida está mudando, seu corpo, sua rotina, seu sono, tudo muda a partir do momento que você descobre que está grávida. São vários processos que a gente vai vivendo e processo de luto de coisas que vão mudando e que vão mudar para sempre, e outras também não", começou a reflexão.

"Mas o maior desafio da minha gestação foi a minha alteração de humor. Eu tive muita alteração de humor. Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila e aí eu fiquei mais estressada, mais chata. Então para mim e para a família, para o Mauro, o relacionamento, foi o maior desafio, eu acredito", afirmou.

Gabriella também respondeu que pretende ter parto normal. "Quero muito parto normal, Francisco já está viradinho... tudo está encaminhando para um parto normal. Mas confio muito na minha médica e se tivermos que fazer uma cesária será lindo também", disse a atriz, contando que se preparou ao longo da gestação para isso.

Ela também não escondeu a ansiedade para a chegada de Francisco. "Um mix de sentimentos. Ansiedade com um pouquinho de medo... mas felizes e esperando ele com todo o amor do mundo", falou.

