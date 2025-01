Influencer Isabel Veloso revela qual é o único motivo para o filho estar na UTI

Influencer Isabel Veloso abre o jogo sobre o quadro de saúde do filho recém-nascido, Arthur, e o motivo para ele ainda estar na UTI Neonatal

A influenciadora digital Isabel Veloso contou novos detalhes sobre a internação do filho recém-nascido, Arthur, na UTI neonatal. O bebê nasceu prematuro e segue hospitalizado desde o nascimento. Nesta sexta-feira, 17, a mãe contou que o filho só está no hospital porque ainda não atingiu o peso ideal para ter alta.

Isabel contou que o bebê não tem nenhum problema de saúde e só precisa ficar internado para ganhar peso. "Perguntaram se o Arthur tem ou teve alguma outra questão além da prematuridade. E não. Ele nasceu super bem, saudável. Eu me surpreendi muito com o Arthur. Claro que todo prematuro tem suas questões, da prematuridade. Mas o Arthur está bem, está ganhando peso. Ele só está na UTI para ganhar peso. Ele ainda não tem o peso que é protocolo do hospital para ter alta. Ele está quase lá. Ele está super bem”, disse ela.

Inclusive, a jovem comentou sobre um momento tenso que viveu durante a internação do filho. "O problema que foi angustiante para mim é que ele perdeu peso quando nasceu, mas é normal. Agora ele já se entendeu”, relembrou.

Além disso, Veloso comentou sobre a tristeza de ir para casa sem o filho nos braços. "Ver os outros pais saindo com os nenéns do hospital e você com seu neném ali. Dá muita aflição. Por mais que você saiba que é o melhor para ele, para ganhar peso e aprender a mamar. Mas machuca. Às vezes, ouvir algumas coisas sem noção parece que gasta mais ainda. Não teria coisa melhor do que estar em casa”, contou.

Por fim, a influencer falou de sua saúde, já que ela vive com um câncer sem cura. "Eu estou com muita tosse, está bem difícil. Tem noites que eu não durmo de tanto que meu pulmão chia e ronca. Às vezes é difícil ter algum momento do dia em que eu consiga falar normalmente. É bem cansativo e não tem muito o que fazer”, disse ela, que entrou na justiça para conseguir o medicamento que precisa para seguir com seu tratamento, mas ainda aguarda a autorização judicial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

