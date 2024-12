Maíra Cardi revela quando descobriu a gravidez com Thiago Nigro: 'Milagre'

Após algumas tentativas, Maíra Cardi contou quando descobriu a gravidez do primeiro filho com o marido, Thiago Nigro

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi está radiante desde que descobriu que será mamãe pela terceira vez! À espera do primeiro filho com o marido, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, ela tem compartilhado com os seguidores todo o processo da nova fase, desde as tentativas de engravidar até o dia em que o teste apontou o tão esperado 'positivo'.

Após contar que sua gravidez aconteceu depois de uma profecia durante um culto realizado em sua casa, Maíra revelou quando descobriu a gestação. No início de novembro, a famosa explicou que o casal tentaria engravidar de forma natural e, caso não conseguissem, partiriam para a FIV (Fertilização In Vitro).

Mas afinal, quando Maíra Cardi descobriu a gravidez? Nas redes sociais, ela revelou que soube da gestação no final do mesmo mês, pouco tempo após a realização de uma célula - uma reunião de sua igreja - onde um dos participantes antecipou que ela seria mãe novamente.

"Nesse grupo de célula aprendemos muito sobre casamento, onde ensinamos e aprendemos. E sempre fazemos uma oração. Na célula passada, um profeta disse que eu iria engravidar ainda este mês [novembro], só que estava muito no final do mês. E ele disse até o sexo do bebê… E aí, no dia 30 [de novembro] descobri que estava grávida de um milagre", declarou ela.

Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram publicamente a gestação no dia 4 de dezembro. A famosa já é mãe de Lucas, de 23 anos, fruto de seu primeiro casamento, e Sophia Cardi, de 6, de sua antiga relação com o ator e cantor Arthur Aguiar.



Grávida, Maíra Cardi passa por tratamento alternativo

Recentemente, Maíra Cardi usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua saúde. Grávida do primeiro filho com Thiago Nigro, a influenciadora compartilhou que está fazendo um tratamento alternativo, visando melhorar a capacidade de absorção de nutrientes pelas células: a laserterapia.

Em seu perfil oficial no TikTok, Maíra contou que, mesmo se alimentando da forma correta, não está dormindo bem. Assim, além de ajudar com este problema, o tratamento auxiliaria no motivo que diminuía suas chances de engravidar; confira detalhes!

