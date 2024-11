Grávida, Lexa recebe carinho da enteada em sua barriguinha

Que fofura! A cantora Lexa foi filmada pelo noivo, Ricardo Vianna, recebendo carinho da enteada em sua barriguinha de grávida

O ator Ricardo Vianna dividiu com os seguidores um registro encantador em família. No domingo, 10, o artista compartilhou em suas redes sociais um vídeo de sua filha mais velha, Cecília, de 9 anos, fruto de seu antigo relacionamento, em um momento fofíssimo com a cantora Lexa, sua noiva.

Em seu Instagram oficial, Ricardo contou que estava cozinhando para as duas enquanto a primogênita fazia carinho na barriguinha de grávida de Lexa. Nas imagens, a menina aparece encantada ao passar creme na cantora.

"Cozinhando para as minhas três meninas e Cissa passando creminho", escreveu o ator na legenda da postagem. Juntos há pouco mais de um ano, Lexa e Ricardo Vianna estão à espera de Sofia, primeira filha do casal.

O sexo e o nome da bebê foram revelados em um luxuoso chá revelação, realizado no início deste mês. Desde que contou publicamente que está grávida, a cantora tem compartilhado com os fãs alguns momentos da nova fase, incluindo desejos, enjoos e os preparativos para a chegada da herdeira.

Recentemente, os dois viajaram aos Estados Unidos para realizarem o enxoval da pequena Sofia. "Que lindo é esse universo da maternidade! Que delícia estar aqui nesse lugar! Comprei tudo aqui e valeu muito! Sofia já está com tanta coisa linda e até o carrinho já garantimos", disse Lexa, na ocasião.

Grávida, Lexa recebe carinho da enteada na barriguinha - Reprodução / Instagram

Lexa rebate críticas por não levar enteada para viagem internacional

Recentemente, a cantora Lexa usou suas redes sociais para rebater críticas dos internautas sobre seu relacionamento com a enteada, Cecília, de nove anos, filha do seu noivo, o ator Ricardo Vianna. Grávida de sua primeira filha, a funkeira vem enfrentando polêmicas desde seu chá revelação.

Ela, que viajou para os Estados Unidos para fazer o enxoval da primogênita, aproveitou para explicar o porquê a enteada não a acompanhou na viagem; confira detalhes!