Lexa rebate críticas por não ter levado enteada para viagem internacional

A cantora espera sua primeira filha, que se chamará Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna; Lexa está nos Estados Unidos

Nesta quarta-feira, 06, a cantora Lexa usou suas redes sociais para rebater críticas dos internautas sobre seu relacionamento com a enteada, Cecília, de nove anos, filha do seu noivo, o ator Ricardo Vianna. Grávida de sua primeira filha, a funkeira vem enfrentando polêmicas desde seu chá revelação.

Agora que a cantora está nos Estados Unidos para fazer o enxoval da primogênita, que se chamará Sofia, ela aproveitou para rebater essas críticas e explicar o porquê da enteada não a acompanhou na viagem. "E a enteada, levou? Ou vão deixar a menina de lado", escreveu uma seguidora em uma mensagem enviada a Lexa, que então, contou que levou a menina em uma viagem a Orlando, nos EUA, em outra ocasião e ainda contou que se dá bem com a família da enteada.

"Ela não veio, mas da última vez que veio foi presente meu de aniversário para ela. Inclusive, nem o pai, nem a mãe puderam vir. Ela veio acompanhada da avó, da tia e de mim. Fomos em todas as montanhas-russas e foi muito legal", disse a artista.

As críticas envolvendo o relacionamento de Lexa com a filha de Ricardo Vianna começaram após o chá revelação que a cantora e o ator deram para descobrir o sexo da filha. Internautas opinaram que a funkeira não foi carinhosa com a menina e criticaram a artista por ter caído no chão com a enteada.

Lexa se derrete ao comprar item para enxoval de sua primeira filha

Nesta terça-feira, 05, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram um dos itens que comprou para a filha. Nos stories da rede social, ela mostrou uma das roupas que adquiriu. "Não tem a menor condição! Só para vocês saberem... Eu comprei", disse ela, que adicionou um emoji de coração rosa.