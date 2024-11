Lexa se encanta ao fazer enxoval da primeira filha: 'Sonho'

Lexa se emocionou ao fazer o enxoval da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna

Após descobrir que será mamãe de uma menina, Lexaembarcou para os Estados Unidos acompanhada pelo noivo Ricardo Vianna para realizar o enxoval da pequena Sofia.

Nesta terça-feira, 5, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece em uma famosa loja de artigos para bebês. Com um vestido preto justinho, marcando a barriguinha, Lexa se divertiu ao experimentar os carrinhos e outros artigos infantis.

A mamãe de primeira viagem também chegou a se emocionar ao olhar alguns vestidinhos. "Esse lugar é um sonho. Atendimento maravilhoso e em várias línguas, inclusive, em português! Um mundo de opções, o paraíso dos papais e mamães! Que lindo é esse universo da maternidade! Que delícia estar aqui nesse lugar! Comprei tudo aqui e valeu muito! Sofia já está com tanta coisa linda e até o carrinho já garantimos", escreveu ela.

Alimentação na gravidez

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna , que se chamará Sofia, e tem compartilhado momento sobre essa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais. Na manhã desta terça-feira, 5, ela contou nos stories do Instagram como está sendo sua alimentação.

A artista, que está de viagem para os Estados Unidos, disse que está comendo "só o que não deve"."Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", disse ela.

"Sempre fui muito certinha na minha vida, nunca fui de besteira, sempre fui de comer muita comida e engordava com comida. Agora, sei que vou ter que me controlar, se não vou engordar muito e também não é saudável. Só dividindo que estou comendo só o que não dá", disse ela mostrando o prato de café da manhã com panquecas americanas.

