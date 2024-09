Grávida, Graciele Lacerda impressiona ao exibir barrigão em look justo: ‘Cresceu’

Grávida de seis meses, Graciele Lacerda encanta seguidores ao exibir o crescimento do barrigão com vestido justinho; veja!

Grávida de seis meses da primeira filha, Graciele Lacerda impressionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos no último domingo, 29. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zezé di Camargo mostrou que o barrigão cresceu ao posar com um vestido bem justinho durante um passeio em Goiânia, Goiás.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele compartilhou fotos posando no estacionamento de um shopping. Para curtir o dia de compras com conforto, a influenciadora digital escolheu um vestido vermelho midi bem justinho, complementado por um salto baixo prateado: “Curtindo domingo em Goiânia”, ela escreveu.

Na legenda, Graciele ainda celebrou as 25 semanas de gestação de sua primeira filha, uma menina chamada Clara. Nos comentários, os elogios foram muitos, com destaque para o crescimento evidente da barriga. “Como cresceu”, observou uma seguidora. comentou: “Eita que buchudinha mais linda!”, exaltou uma. “Como a Clarinha está crescendo”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Vale destacar que Graciele Lacerda está radiante com a chegada de sua primeira filha, que é fruto de seu casamento com Zezé Di Camargo. Recentemente, o casal viveu fortes emoções ao descobrir o sexo do bebê durante um chá revelação, que também marcou a oficialização da união entre os dois em um casamento surpresa.

“Só agradecer, agradecer a Deus, por tudo. Os planos DELE são perfeitos e com certeza ELE realiza todos os sonhos do nosso coração. Desde criança sonho em ser mãe de uma menina, a Clara. E ela está chegando! Tudo isso já seria lindo, mas o senhor Zezé di Camargo me surpreendeu com o nosso casamento!!!! Por isso eu só posso dizer: FOI DEUS!”, Graciele comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda expõe motivo para não fazer quarto da filha na fazenda:

Graciele Lacerda está nos preparativos para a chegada da herdeira e revelou se está fazendo um quarto especialmente para a bebê na fazenda do sertanejo, onde eles visitam com frequência. A esposa do artista então contou que a propriedade está precisando de uma obra geral e, por isso, não vão mudar um espaço apenas para Clara.

“Até poderia fazer né? Ia ficar lindo, né? Estilo meio fazenda, mas, gente, o que acontece aqui, precisa fazer uma reforma, o Zezé tem uma vontade de fazer uma reforma aqui e ele pretende futuramente fazer três bangalôs para cada filho, um pra Wanessa, um pra Camilla e um pro Igor, porque cada um agora tem a sua família”, disse a influenciadora digital.