Grávida, Dani Calabresa mostra sua barriguinha em novas fotos

Tá crescendo! Dani Calabresa encanta ao compartilhar novas fotos para revelar qual é o tamanho de sua barriga de grávida

A humorista Dani Calabresa encantou seus seguidores ao mostrar qual é o tamanho de sua barriga de grávida. Nesta sexta-feira, 24, ela compartilhou um ensaio fotográfico nas redes sociais e deixou à mostra suas novas curvas.

Nas fotos, a ruiva surgiu só de top preto e calça jeans para deixar à mostra a barriguinha em crescimento.

“Nossa pizza brotinho está crescendo. Em breve vamos saber qual o sabor da nossa pizzinha. O que vocês acham hein: menina ou menino?”, escreveu na legenda.

Dani está no quarto mês de gestação. Ela engravidou por meio da FIV (fertilização in vitro) após dois anos de casamento com o publicitário Richard J. Neuman.

Dani Calabresa reflete sobre a gravidez

A humorista Dani Calabresa celebrou a gravidez com um depoimento nas redes sociais. "Oi, gente. Bebê está de boa aqui descansando na pançola da mamãe. Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês dessa montanha russa chamada gravidez. Eu e o Richard, a gente começou a namorar no final de 2019 e em 2020, a pandemia praticamente casou a gente. A gente já morando junto, eu lembro dele me perguntar se eu tinha vontade de ser mãe. Eu já sonhei, em alguns momentos da minha vida eu pensava 'eu vou ter um filho'. E em outros momentos eu pensava 'não sei se eu vou ter'. Será que eu vou ter? Será que vai acontecer? Então, eu estava com um sonho meio adormecido em mim, e eu comecei a amar essa ideia de novo. Vocês sabem que eu amo o Pingo, ele é meu primeiro filho peludo. E eu comecei a ter vontade de ser mãe de humano", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que congelou óvulos e fez uma fertilização in vitro para realizar o sonho da maternidade. "A gente fez um congelamento de óvulos. Tudo muito emocionante. Então hoje eu estou tendo essa bênção de ser mamãe com 43 anos porque a gente conseguiu fazer uma FIV. A gente tem bons embriõezinhos congelados. É caro, mas se for o seu maior sonho, é uma possibilidade que aumenta a nossa esperança. Eu vou começar a chorar já, a gente fez nossa FIV no dia 23 de outubro e deu tudo certo. A gente não sabe o sexo ainda, mas eu sinto que é um menino. A gente recebeu tanta mensagem linda, tanta mensagem de força. Está sendo um período muito mágico", concluiu.

