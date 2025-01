Neymar surge em piscina de bolinhas e flagra diverte a filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr. aparece brincando com a filha, Mavie, de um ano, em registro feito pela mãe da bebê, Bruna Biancardi

Nesta sexta-feira, 24, o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr., de 32 anos, protagonizou um momento divertido ao lado da filha Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Na ocasião, registrada pela mãe da bebê e publicada nos stories de seu perfil no Instagram, pai e filha estão dentro da piscina de bolinhas da pequena, brincando de esconde-esconde, o que gerou risadas à menina.

No registro, Neymar aparece deitado entre as bolinhas e se esconde embaixo delas. E então, Bruna pergunta à filha: "Mavie, cadê o papai?". O jogador, então, supreende a menina e surge entre as bolinhas da piscina. A atitude resultou em um flagra divertido da menina, que contagiou os pais.

O casal publica momentos fofos da menina com frequência nas redes sociais. Recentemente o jogador encantou os seguidores ao mostrar Mavie arriscando as suas primeiras palavras enquanto assistia a um jogo do Al-Hilal, time do qual o pai é titular.

Além da menina, Neymar tem mais dois filhos, Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Helena, de seis meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. Atualmente, ele e Biancardi revelaram que a família irá aumentar com a chegada de mais uma menina.

Neymar se diverte com Mavie em piscina de bolinhas - Foto: Reprodução/Instagram

