Thaila Ayala encanta ao combinar look estiloso com o primogênito, Francisco

Thaila Ayala derreteu os internautas ao compartilhar novos registros do filho, Francisco, esbanjando estilo e autenticidade: "Quem aguenta?"

Thaila Ayala explodiu o fofurômetro nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras de Francisco, seu primogênito de 3 anos. No primeiro registro, a atriz aparece ao lado do pequeno, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. O casal também é pai de Tereza, que celebrou seu primeiro ano de vida em abril do ano passado.

"Quem aguenta o estilo desse menino? E é ele q pede e escolhe cada colar, óculos, relógio, bolsa, é incrível ver os estilos deles aparecendo né?! Obs: no final do carrossel tem um brinde de amor", escreveu a atriz na legenda da publicação, em que incluiu uma foto dos irmãos juntinhos.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados. "Muito charmoso!!", destacou uma seguidora. "Coisa mais linda", elogiou outra. "Sou tão fã dessa duplinha de anjinhos que já me considero da família", declarou mais uma.

Thaila Ayala relata estranhamento com falta de interação do filho

Em conversa recente no programa Mil e uma T(r)etas, Thaila Ayala abriu o coração sobre a experiência de expor o filho Francisco, de 3 anos, às telas. A atriz contou que ficou preocupada quando percebeu que o filho parou de responder aos comandos e chegou a pensar que ele poderia ter algum grau de autismo.

"Ele foi tendo contato com telas, mas a meu ver não era nada demais. Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato). Comecei a perceber que ele não respondia aos comandos, deixou de fazer coisas que normalmente fazia, não olhava mais no olho. Cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante", relatou a esposa do também ator Renato Góes.

Na sequência, ela contou que seguiu a orientação de seu médico e decidiu reduzir completamente o tempo de tela de Francisco. Depois de dez dias sem exposição, ela ficou surpresa com a transformação no comportamento do filho. "Fui ao médico e a sugestão foi: 'Vamos cortar 100% de telas?'. Eu: 'Claro'. Do alto do meu privilégio e com toda rede de apoio que eu tenho. Em 10 dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Vi na prática", afirmou Thaila, que também é mãe de Tereza, de 1 ano e 7 meses. Confira um trecho do episódio.

